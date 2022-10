El influencer Momo contó que su mamá tuvo cáncer e hizo una profunda reflexión: “Todo lo que tenés no sirve”

escuchar

El streamer nacional, Gerónimo “Momo” Benavides, estuvo en boca de todos hace algunos meses por ser uno de los principales animadores de la “Velada del Año” organizada por el español Ibai Llanos. Este miércoles por la tarde, volvió a generar revuelo en las redes sociales por la lamentable noticia que le dieron hace un año, pero que recién la dio a conocer al público: a su madre le diagnosticaron cáncer. Sin embargo, el platense llevó calma con la última actualización de los estudios que le hicieron.

“Nunca lo conté y no lo iba a hacer hasta que todo salga bien”, introdujo el hincha de Platense en un mensaje de Twitter y agregó: “Pero a mi vieja le diagnosticaron cáncer hace casi 1 año y recién hoy nos dijo que no se detectaron células cancerígenas”. Ante la magnitud de tal noticia, “Momo” aseguró: “El finde se celebra lo que realmente importa en la vida. Felicitaciones Ma, ganaste una más”.

El tuit de Gerónimo Benavides sobre la salud de su madre Twitter: @momorelojero

El streamer platense agregó otro tuit debajo y reflexionó sobre el difícil momento que tuvo que atravesar por su madre. “Esto me enseñó a no normalizar la buena salud de las personas que amamos y que todo lo que tenés en un segundo no sirve de absolutamente nada si falta lo importante”, señaló y luego profundizó: “Mi vieja es lo más grande del mundo y una vez más me enseñó lo que es pelear las jodidas de verdad. Te amo”.

Gerónimo Benavides viajó con su madre Instagram: @gero.momo

La sorpresiva publicación del influencer tuvo más de 5 mil likes en Twitter y recibió el apoyo de decenas de seguidores, como así también, la alegría compartida sobre la actualización de su salud. “Grande ‘Momito’, felicidades a tu mamá que venció una enfermedad tan jodida como el cáncer. Sin dudas es algo para celebrar, que tenga mucha salud y viva muchísimos años más”, le escribió una usuaria.

En reiteradas ocasiones, Gerónimo Benavides manifestó el profundo amor que tiene por su madre, como el tierno posteo en Instagram que le dedicó por su cumpleaños. “Un día como hoy nacía la mujer más importante de mi vida. Te amo Ma, todo lo bueno de mí es por lo que me enseñaste. Intentaste formar un hombre de bien e intento no decepcionarte, espero que estés orgullosa de mí como yo de vos, ojalá nunca me faltes”, escribió.

"Momo" llevó a su mascota a la playa junto a su mamá Instagram: @gero.momo

En otro posteo, “Momo” subió un carrusel de imágenes de lo que fue su viaje con su mamá. “Tu día son todos desde que me diste la vida, gracias por intentar hacer de mí una persona de bien, espero estés orgullosa de mí como yo lo estoy de vos. Hace un año cumplía mi palabra y vivíamos un sueño, vamos por algunos más”, señaló en aquella oportunidad.

Si bien Gerónimo es reconocido en el ámbito de las redes sociales, el stream y YouTube, no es famoso en públicos más adultos. El platense fue reconocido como el “streamer del año” en los Coscu Army Awards; vivió en Barcelona este año y compartió contenido con jugadores de la Selección Argentina, como Germán Pezzella, “Papu” Gómez y el “Huevo” Acuña. La estrella de Twitch es uno de los máximos embajadores entre los creadores de contenido digital a nivel nacional.

LA NACION