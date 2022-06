Momo perdió en la Velada de Ibai y se quejó del árbitro, pese a eso dejó la bandera argentina en alto

El streamer argentino Gerónimo “Momo” Benavides combatió en la Velada del año II, transmitida por el canal de Twitch del español Ibai Llanos y fue protagonista de uno de los momentos cumbres en la noche cuando se enfrentó al youtuber Viruzz. El combate rompió récords de audiencia y el pico de 3,3 millones de espectadores fue justo en el momento en que el platense apareció en escena junto a su amigo y cantante Duki para subir al ring.

Ibai llevó adelante la segunda parte de “La Velada del Año”, en el que se enfrentan creadores de contenido digital en un combate de ring a tres rounds de tres minutos. Luego de las peleas entre Carola vs. Spursito y Paracetamor vs Ari, llegó el turno del argentino, quien ingresó al cuadrilátero alrededor de las 15:30 horas local, como si fuera Las Vegas.

A su lado, entró Duki mientras cantaba Sudor y Trabajo, y detrás de él acompañaban los streamers argentinos encabezados por Coscu, que lucían la indumentaria con los colores de la bandera.

Entrada de Momo Benavides a La Velada del Año II

Cabe destacar que el platense se subió al ring ante un rival que ya había peleado en la primera edición del evento y que había sido uno de los destacados en aquel entonces. A pesar de eso, Momo demostró todo el entrenamiento que tuvo desde comienzos de año, y le peleó de igual a igual a quien era mucho más alto que él y que sacaba ventaja por la distancia de sus golpes.

Sin embargo, en varios pasajes de la pelea, el argentino arremetió contra su rival y conectó varios goles, pero cada vez que respondía Viruzz lo hacía de manera más efectiva y eso se notó en el rostro de Momo, que no paraba de sangrar por la nariz. El árbitro tuvo que interrumpir la pelea en varios momentos para sacarle la sangre del rostro y una vez que la situación se volvió incontrolable decidió darla por finalizada. El resultado dio a Viruzz como ganador.

Gerónimo Momo Benavides luciendo la indumentaria con los colores de la bandera argentina. Foto/Instagram @ martinpdisalvo

Los boxeadores se abrazaron sobre el ring y Viruzz pidió un aplauso para su rival. A pesar de su gran actuación en el evento de Twitch más visto en el año, Momo se quejó por una situación puntual en su combate: “Tenían que avisarme antes que el árbitro iba a dejar pegar solo a un rincón. No existe regla para que se meta así en medio y que la pare cada vez que lo podía el rival, no sé cuál es la explicación”, escribió el streamer en Twitter junto al video del momento.

El video que compartió Gerónimo Momo Benavides tras su pelea en La Velada del Año II

No obstante, la representación argentina de Gerónimo Benavides fue bien vista por parte de los seguidores en las redes sociales. El argentino se instaló en Madrid a principios de año para entrenar y llegar de la mejor manera al combate. Tuvo algunas clases con Sergio “Maravilla” Martínez y el apoyo de toda la comunidad de streamers argentinos.

“Yo no sé cuántos de acá tenemos los huevos de decir ‘me voy a subir, me voy a pelear con un chabón que me saca una cabeza y me voy a recagar a palos’ ¿sabés lo que cuesta, hermano?”, le dijo Duki en un video que se filtró tras la pelea.

Las sentidas palabras de Duki tras la pelea de Momo en La Velada del Año II

Además, en la previa, Momo recibió el saludo alentador de Dalma Maradona quien sabía que el platense es fanático de Napoli y Diego Maradona. Lo destacable del argentino es que más allá de la pelea, estuvo a la altura de las circunstancias y de lo que fue el gran evento de Twitch.