Silvina Luna cruzó a los haters que le dicen “cachetona” y la critican por su aspecto físico: “Tuve que aceptarme”

Silvina Luna se defendió de las críticas que recibe en las redes sociales por su aspecto físico y explicó cómo se toma los comentarios malintencionados que le dejan los usuarios. La famosa, que este lunes quedó eliminada de El Hotel de los famosos (eltrece), aprovechó la oportunidad en uno de los segmentos del concurso televisivo para expresar cómo se siente cuando lee la opinión de la gente sobre su persona.

Durante “El debate del hotel”, pasaron una parte del fragmento de la visita que hizo José María Muscari al establecimiento donde se desarrolla el reality show que se transmite por la pantalla de eltrece. En ese episodio, la actriz se sinceró y dijo que está al tanto del tipo de críticas que recibe en sus redes sociales. La situación se dio luego de que el conductor conversara con los participantes sobre cómo los ven los haters a ellos mientras están en la competencia. “Además de que el programa está al aire están muy activas las redes. Hay muchos haters muy activos. ¡Imagínense! Lo primero que quiero es que me ayuden a definir qué es un haters”, les pidió Muscari a los participantes.

Silvina Luna expresó su opinión sobre los comentarios de los haters por su aspecto físico

Seguido llegó la respuesta de Majo Martino, quien dijo que este tipo de personas son “odiadores, alguien que insulta y remarca defectos que esa persona cree que tiene el otro”. El conductor, entonces, les reveló que actualmente hay “un montón de gente” opinando sobre ellos. En un juego punzante les pidió que adivinaran sobre quién es la persona más atacada del programa en las redes, por lo que cada uno brindó su propia perspectiva de sí mismo y si cree que es la persona más cuestionada del ciclo.

“A mí creo que me deben matar por mi cara, porque siempre me dicen lo mismo, de que estoy cachetona y gorda, que piensan que me puse botox y que estoy hinchada por eso. Ya lo conté mil veces”, narró Silvina mientras era escuchada atentamente por sus compañeros. Por otro lado, explicó la situación que vive con su enfermedad y la decisión que tomó hace cerca de una década para mejorar su calidad de vida. “Tomo corticoides hace diez años y me cambió la fisonomía de la cara. Estoy trabajando en tele y esta es mi nueva cara, me la tuve que aceptar primero yo y ahora ustedes. Así que déjense de jod…”, indicó tajante.

Si bien sus palabras las dijo días atrás, se revelaron en el segmento que se transmitió horas antes de su eliminación del concurso televisivo. La modelo se tuvo que enfrentar a Majo Martino en la famosa “H”, donde perdió contra su amiga en un juego de fuerza y resistencia. Antes de abandonar el lugar, la ex Gran Hermano agradeció a todos sus compañeros por el cariño que le brindaron a lo largo de su paso por el certamen.

Silvina Luna se sinceró sobre la opinión que recibe en sus redes sociales

Días atrás, en uno de los juegos que la coronó como ganadora del desafío entre los huéspedes decidió compartir la noche en la suite del lujoso establecimiento con uno de sus compañeros con quien consiguió entablar una relación cercana. “Voy a elegir a Martín Salwe”, dijo la modelo en medio del griterío de sus amigos que arengaban por la presunta pareja que se habría formado en el ciclo.