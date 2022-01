Silvina Luna anunció su llegada a una plataforma para adultos

En su cuenta de Instagram, Silvina Luna anunció que compartirá contenido en una plataforma para adultos, donde los usuarios podrán suscribirse.

A través de una publicación, donde dio la noticia, sumó un video en el que explicó que llegará a la plataforma Divas Play. “Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás”, comienza el texto que acompaña al posteo.

Luego aseguró que quiere “volver a conectar con la sensualidad” y “el erotismo”, así que decidió crear una cuenta en el sitio uruguayo. Según la definición de la modelo, se trata de “una plataforma para creadores de contenidos donde podés subir cosas que otras redes te censuran”.

“Funciona como una red social privada donde cada creador sube su contenido y quien quiera puede suscribirse mensualmente y ver todo lo que se publica”, cerró la famosa. De esta manera, ya tiene su perfil en la nueva plataforma.

La publicación que hizo Silvina Luna Instagram

Allí, se puede acceder al contenido de Silvina Luna por 15 dólares mensuales, que al dólar oficial se traduce en 1568 pesos sin contar los impuestos correspondientes. Hasta el momento, no se dio a conocer cuál será el porcentaje de comisión que se lleva la plataforma.

“¿Qué tal si nos conectamos con mi esencia, mi lado sexy, sensual, erótico, sin tantas limitaciones? ¿Me acompañás?”, expresa su descripción en la plataforma uruguaya.

La exvedette agradeció en una publicación posterior a todos los nuevos usuarios que se están suscribiendo. Por el momento, la plataforma no permite ver la cantidad de suscriptores de cada creador de contenido.

En el sitio, aparecen tanto hombres como mujeres que ya crearon su perfil y están recibiendo los primeros pagos.

Florencia Peña ya estaba en la plataforma

A comienzos de diciembre, la actriz había anunciado su llegada a esa plataforma, en lo que fue la incorporación de la primera gran figura del mundo del espectáculo.

“Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, había escrito junto con un video donde anunció la noticia.

En la grabación, explicó de qué se trata este nuevo canal para su contenido: “Me abrí un perfil, voy a subir todas las cosas que no me permite subir Instagram y los quería invitar a que sean parte de esta fiesta, porque ustedes saben que a mí si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan, como quieran, dónde quieran y con quién quieran”.

“Acá los espero para encontrarnos de otra manera, a pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más”, había escrito la actriz en su descripción, donde presentaba su perfil y alentaba a que los usuarios se suscriban. Al igual que sucede con Silvina Luna, acceder a su contenido cuesta 15 dólares mensuales.