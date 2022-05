El reclamo de Luciana Salazar luego de que organizaran una estafa con la cara de su hija Matilda

Luciana Salazar construyó una gran comunidad en las redes sociales, en donde comparte los fragmentos de su día a día y mantiene un fluido ida y vuelta con sus seguidores. Sus habilidades de influencer no solo las aplica para su propio perfil sino que hizo lo mismo con el de su hija Matilda. La niña tiene una cuenta -manejada por su madre- en donde logró acumular más de 300 mil seguidores. El cariño que los usuarios le tienen es tan grande que, incluso, llegaron a armarle una cuenta de fans. Sin embargo, días atrás la exparticipante de La Academia denunció una incómoda situación que protagonizó con el administrador de dicha página.

Matilda Salazar, con sus brillantes ojos azules y extravagantes atuendos que incluyen lujosas piezas de diseñador, se ubicó entre las niñas más queridas de las redes sociales. Cada una de sus fotos acumula cientos de comentarios y miles de likes, y lo mismo sucede con las que sube Luciana en su propio perfil. Esta popularidad se trasladó a un club de fans que, a fuerza de postear contenido protagonizado por la menor, acumuló más de 100 mil seguidores.

Luciana nunca tuvo problemas con dicha cuenta, de hecho les permitió utilizar la imagen de Mati y hasta interactuaba con ella de manera cotidiana. Pero, todo cambió cuando descubrió que, de un día para el otro, habían eliminado todos los posteos y que no publicaban nada hacía un par de semanas. Entre intrigada e indignada, les envió un mensaje para ver qué había pasado.

El duro descargo de Luciana Salazar instagram @salazarluli

“¿Qué pasó? ¿Dejaste de ser del fans club de mi hija y te quedaste con sus seguidores?”, tipeó. La respuesta que recibió la descolocó tanto que decidió relatarla en sus historias de Instagram. “Realmente estoy sorprendida que todavía quede gente tan honesta y buena de verdad. No tendría que ser así, pero quedan tan pocos que uno valora muchísimo cuando se las encuentra”, manifestó a modo de introducción.

Y continuó: “Ayer, una persona -que mantengo en reserva- me confesó de buena fe que le habían vendido una cuenta de Instagram con más de 100 mil seguidores y que no sabía que era una cuenta de un club de fans que le habían hecho a mi hija, con un montón de imágenes y videos dedicados a ella. Yo le escribí, contándole la situación y él me confesó esto”.

El duro descargo de Luciana Salazar instagram @salazarluli

En las redes sociales, las cuentas pueden llegar a ganar plata al promocionar productos o realizar publicidades. Cuantos más seguidores tenga, mayor será el dinero que pueda cobrar la persona detrás por brindar dicho servicio. En consecuencia, se volvió muy común que una persona se cree un perfil, lo haga ganar popularidad a través de cualquier tipo de contenido y, una vez alcanzada una cifra específica, la venda en dólares. Esto fue lo que le sucedió a Salazar.

“Nos empezamos a escribir por chat, ahí me di cuenta que se trataba de una persona de bien. Entablamos una buena conversación, hasta amigable. Nos sentimos ambos estafados, mas que obviamente a él se la cobraron muy cara y en dólares”, manifestó.

Matilda, la hija de Luciana Salazar, es muy popular en las redes sociales instagram

“Me explicó la situación y encima, no sólo volvió a poner las fotos de mi hija sino que me ofrece quedarme con la cuenta. Un acto de honestidad que valoro muchísimo”, explicó. Y finalizó: “Lo cuento porque me parece lindo compartir este gesto tan poco visto últimamente. Gracias de corazón. Hay que tener cuidado porque usan a los famosos para ganar seguidores y después, estafan a la gente”. Actualmente, el perfil continúa dedicado a Matilda Salazar.