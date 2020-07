Feinmann cometió un furcio al aire e hizo reír a su equipo

El periodista Eduardo Feinmann protagonizó un insólito momento al aire en su programa de A24 cuando preguntó, furioso, quién había usado el leguaje inclusivo para una encuesta de Twitter.

Mientras debatían sobre el proyecto que enviará este miércoles el Gobierno para reformar el Poder Judicial,Jonatan Viale contaba que "algunos, algunas, algunes están muy concentrados en el tema de la Justicia". Pero de inmediato el conductor lo cortó: "No, si me vas a hablar en idioma inclusivo me levanto y me voy. Vos sos un tipo universitario, viejo".

"El Presidente habla así, respeta, viejo", le respondió irónicamente Viale. Y Feinmann le dijo que "la gente seria" no puede usar el lenguaje inclusivo. "No, el castellano es el idioma en la República Argentina, no es el jeringoso. Sos un tipo serio y los tipos serios no hablan de esa manera. Eso es para los chicos en el colegio, les diputades, les boludez, les, les les...", bromeó.

Además, le sugirió al periodista que, si quiere hablar de esa manera, podría usar el lenguaje de señas.

Luego, cuando retomaron el debate la producción mostró una encuesta en Twitter donde había que votar qué curva preocupaba más, si la de la inseguridad o la pandemia. Entonces, el conductor leyó indignado la publicación porque aparecía, para él, una palabra en "inclusivo". "¡Che!, escuchame una cosa, ¿quién puso votes? ¡Es votos! El que escribió eso...", preguntó molesto.

Sin entender, Viale le consultó dónde estaba esa palabra en el tuit y el conductor dijo: "Ahí dice 3322 votes". Inmediatamente estallaron las risas en su equipo porque se refería a la cantidad de votos, pero en inglés.

"Estás obsesionado con el tema del lenguaje inclusivo"; "Por ahí fue un hacker", lo gastaron sus compañeros. "Estoy obsesionado con la estupidez mental", remató Feinmann.