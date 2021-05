El reclamo de Jey Mammon a su producción por los chistes sobre Romina Malaspina: “¿No chequean el monólogo?”

Los últimos días fueron un tanto movidos en la vida de Romina Malaspina. Luego de que confirmara que abandona el periodismo y su rol como conductora de Canal 26 para lanzarse como cantante, varios medios analizaron su decisión y pusieron la lupa sobre su performance en su primer sencillo: Color.

En ese sentido, quien hizo alusión al tema en su programa fue Jey Mammon, quien acostumbra a hacer un pequeño monólogo con humor al respecto. No obstante, esta vez se enojó con su producción mientras leía el texto porque no le gustó uno de los chistes que pusieron sobre la cantante.

“Un aplauso para Romina”, expuso luego de mostrar un fragmento del videoclip. “La modelo agradeció a Canal 26 y aseguró que con la música se siente tan en pelotas como cuando conducía el noticiero”, agregó, comenzando el monólogo. Pero eso no fue lo que incomodó al conductor. Las siguientes líneas que leyó indicaron: “Aparentemente la idea de la música le llegó porque varios en las redes le dicen que tiene buenos cantos”.

El reclamo de Jey Mammon a su producción

Fue tras leer eso que Jey no pudo ocultar su descontento y le emitió un breve pero conciso comentario a su producción. “No, no... no me gusta eso. Chicos, ¿no chequean el monólogo?”, sentenció.

Luego de los chistes de él y de sus compañeros, el conductor aprovechó para dedicarle unas palabras de apoyo a Malaspina. “Ella sabe, y se lo digo siempre, que la banco un montón, que en dos días arrancó e hizo un quilombo bárbaro”, explicó. Luego, agregó que quería que la invitaran al programa para poder entrevistarla y compartir el programa junto a ella.

LA NACION