Juana Viale reveló qué le respondieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner cuando los invitó a su programa

Desde hace más de un año, Juana Viale reemplaza a su abuela como conductora de La noche de Mirtha Legrand, el programa en el que entrevista a personalidades del mundo del espectáculo y de la política. En varias oportunidades, la producción intentó invitar al presidente Alberto Fernández sin éxito, pero, según reveló Viale en las últimas horas, esa gestión finalmente avanzó e, incluso, el equipo obtuvo una respuesta de parte del mandatario.

“En la mesa de Mirtha se sientan personalidades que siento que no tienen miedo, porque pueden decir lo que piensan”, dijo la actriz en Una vuelta más (TN). “Hay otras personas que a veces creo que piensan que es mejor volar un poquito más bajo porque te pueden catalogar, condenar o insultar. Hay mucha gente que no quiere venir porque no quiere que le pregunten ciertas cosas”, señaló. Viale consideró que “sería muy interesante” poder entrevistar tanto a Fernández como a su pareja, la primera dama Fabiola Yáñez. “Estar al lado de ese hombre no debe ser nada fácil”, comentó la conductora.

Tras un año reemplazando a Mirtha Legrand, Juana Viale se consolidó en su rol como conductora y entrevistadora

Luego, contó que se comunicó con el Presidente. “Me contestó y me dijo: ‘Estemos en contacto, hablemos más adelante’. Después le volví a escribir y no me contestó”, expresó. “Bueno, no sé, el silencio es como... Me encantaría tener un mano a mano con él, más después de toda esta gira que hizo”. Además, según detalló la conductora, su producción también se contactó con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Sin embargo, todos declinaron la invitación, explicando que “tienen una agenda complicada por ser Gobierno”.

A pesa de la respuesta protocolar recibida, Viale insinuó que, en realidad, es probable que quieran evitar la incomodidad de sus preguntas en el ciclo. “Hay que ver si se animan. Por ahí no vienen porque no se animan. Le tendrán miedo a la persona que tienen enfrente”, dijo, entre risas. En relación con la vicepresidenta, específicamente, sostuvo: “Me gustaría mucho hablar de la postura que nosotros, los argentinos, le damos. El rol de vicepresidenta nunca tuvo tanto énfasis y me gustaría saber por qué se maneja en ese silencio. Yo creo que lo hace porque es una persona que tiene mucho carácter”. Y agregó: “Me parece que debe existir una mujer detrás de eso. Es una figura que ella tiene, toda esta Cristina que nosotros conocemos, me parece que también hay una mujer a la que se le murió un marido, que tuvo a una hija viviendo afuera por diferentes motivos”.

