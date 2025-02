El jugado look de Juana Viale para su segundo programa desde Mar del Plata: transparencias y un detalle de lujo

Este domingo Juana Viale inauguró el segundo programa del Almorzando desde Mar del Plata y que se emite por la pantalla de eltrece. Tras presentar su look osado, por un mal movimiento, casi expuso una de sus partes íntimas ante la cámara. El vestuario se trató de un diseño transparente con un detalle de lujo que no pasó desapercibido.

Para esta ocasión, la actriz recibió en su mesaza a Belén Francese, Darío Lopilato, José Carlos “Yayo” Guridi, Federico Diego Pérez de Villarreal (Fredy Villareal) y Valentina Bassi.

Así es el conjunto crepe de seda natural que lució Juana en su segundo programa desde Mar del Plata (Fuente: Captura de pantalla / El Trece)

Luego de la larga espera, la nieta de Mirtha Legrand retornó a la conducción de su ciclo y como es de costumbre, lució un atuendo diseñado por Gino Bogani, quien se encarga del vestuario de la actriz cada semana. En esta oportunidad llevó un conjunto de crepe de seda natural en color agua. “Es una túnica de paneles sostenida por un collar de piedras turquesas sobre pantalón, con cintura, tipo faja”, especificó Viale.

Juana presentó su conjunto diseñado por Gino Bogani para el segundo programa emitido desde Mar del Plata (Fuente: Captura de pantalla/El Trece)

Después de posar frente a cámara, se corrió los pliegues delanteros y dejó ver la parte interior: “Un poco transparente. Estoy media en ‘pelotis’, pero es muy Gino Bogani”. En tanto, como calzado, portó un par de sandalias con plataforma.

El accesorio que se llevó la atención de todos, fue su reloj Gucci y dijo de forma irónica: “Es chiquito, para ver la hora de dos kilómetros a la redonda”.

El look de Juana Viale en su segundo programa desde Mar del Plata

Sobre el atuendo que escogió esta vez, expresó: “Está muy lindo, muy veraniego, para hacer la terraza de Mirtha Legrand afuera, con el viento”.

Después de agradecer al hotel Costa Galana por el espacio para realizar la emisión del Almorzando con Juana, la actriz recordó el cumpleaños de Mirtha. “Lo más importante me estaba olvidando. Hoy cumple la abuela. Increíble. Después me cambio, me pongo un pantalón y me voy a festejar. Tengo un día largo, tengo que manejar hasta Buenos Aires. ¿Dónde lo festejará? ¿Se sabe?“, dijo.

El movimiento errático de Juana Viale que expuso su vientre ante la cámara (Fuente: Captura de pantalla/El Trece)

Cabe recordar que este 23 de febrero “La Chiqui” celebra su aniversario de vida número 98. Según trascendió, Legrand lo festejará en la casa de su hija, Marcela Tinayre, donde se espera que asistan los familiares cercanos, amigos y algunas personalidades de la farándula. El evento sería para 60 personas.

La semana pasada Juana presentó el primer Almorzando del año desde “La Feliz” y lo hizo fiel a su estilo, con un vestido blanco similar a uno de bodas y una tiara plateada que le dio un toque aristocrático. Según definió más tarde, esa emisión fue todo un “éxito”.

El regreso de Viale a la televisión sucedió después de un mes y medio de vacaciones, mientras esperaba que el canal y la productora de su hermano, Nacho Viale, decidieran si el ciclo volvería al aire o no. En ese ínterin, la actriz viajó en velero junto a sus hijos, amigos y su novio, Yago Lange, desde la Argentina hasta la costa norte de Brasil.

Por lo pronto, tanto Juana como Mirtha solo conducirán dos programas desde Mar del Plata y luego continuarán en los estudios habituales de Buenos Aires. Así lo confirmó Viale días atrás.