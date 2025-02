El conmovedor viaje de Emilia Attias por Israel y su encuentro con familiares de secuestrados por Hamas: “Acompañarlos”

Emilia Attias llegó la semana pasada a Israel por motivos laborales, pero el contexto social la atravesó inevitablemente. La actriz arribó en medio de la liberación de los rehenes argentinos en manos del grupo terrorista Hamas, en particular de Yarden Bibas - liberado el 1 de febrero - y la confirmación de asesinato de sus hijos, Kfir y Ariel, y su esposa, Shiri.

En una situación de profunda consternación, recorrió las calles de Tel Aviv y compartió en sus redes sociales fuertes imágenes que recuerdan a los fallecidos y desaparecidos como consecuencia del ataque ocurrido el 7 de octubre de 2023.

La modelo y actriz viajó a Tel Aviv por cuestiones laborales (Fuente: Instagram/@emilia_att)

Attias volvió a uno de los países que se convirtió en su hogar durante las giras de Casi Ángeles, donde su popularidad sigue intacta. Esto quedó reflejado en la cálida bienvenida que le dieron sus fans en el aeropuerto internacional de la capital.

Emilia Attias en la plaza de los desaparecidos, en Tel Aviv (Fuente: Instagram/@emilia_att)

Apenas llegó, quiso saludar a sus seguidores y lo hizo con un texto profundo y varias imágenes de su llegada en Instagram. “Hola, Israel. ¡Nuevamente acá después de algunos años! Me hace muy feliz volver a verlos. Gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos y tanto amor. ¡Nos vamos a divertir mucho! Estar cerca de ustedes en estos momentos no me es indiferente como ser humano. Especialmente en esta semana tan especial”, escribió la modelo.

Emilia Attias en la plaza de los desaparecidos en Tel Aviv

Después de su primera jornada de trabajo, visitó la plaza principal, frente al Museo de Arte de Tel Aviv, donde se encontró con una mesa larga con platos, fotografías impresas, banderas de Israel y un cartel que decía: “Tráiganlos a casa ahora”, en referencia a los rehenes que aún siguen bajo el control de Hamas.

Uno de los símbolos que la acompañó fue un lazo de luto amarillo, asociado a las víctimas del 7 de octubre.

Emilia Attias dialogó con los familiares de las víctimas desaparecidas por el grupo terrorista Hamás (Fuente: Instagram/@emilia_att)

Su paso por Israel tocó sus fibras más sensibles, sobre todo después de conocer algunos de los espacios que recuerdan a los secuestrados y a sus familias. En todo momento se mostró comprometida con entender la situación, por lo que una guía la llevó por distintos lugares para interiorizarse sobre el último y más grave ataque terrorista que sufrió el país en los últimos años.

Emilia Attias dialogó con los familiares de las víctimas de Hamás

Uno de los videos más emotivos que compartió en sus historias fue el abrazo que se dio con una mujer presente en la plaza de los secuestrados. La desconocida se quebró al hablar con Emilia y, como respuesta, la actriz escribió: “No tengo palabras para describir lo que fue escuchar todas las historias que hoy escuché”.

Durante su recorrido, también se encontró con un grupo de adolescentes que le contaron su experiencia y cómo viven, con la incertidumbre de no saber qué pasará con quienes aún no fueron liberados por Hamas. “Ustedes no están solos”, fue una de las frases que más le llamó la atención, escrita en un cartel sobre una mesa llena de fotos y mensajes esperanzadores.

El posteo de Emilia Attias al llegar a Israel (Fuente: Instagram/@emilia_att)

Hacia el final de su visita, ingresó en la réplica de un túnel expuesto en aquella plaza. “¿Los túneles donde están tienen este tamaño real?”, le preguntó a su guía. “Son más pequeños. Duermen y viven ahí”, le respondieron. A medida que se adentraba en ese espacio reducido, la actriz se encontró con carteles, banderas e imágenes de personas secuestradas.

El posteo estremecedor de Emilia Attias tras su visita a un memorial en Tel Aviv (Fuente: Instagram/@emilia_att)

Cuando terminó su recorrido, publicó un nuevo carrusel de fotos y escribió: “Hoy fue un día muy especial acá en Israel. Muy movilizante. Lo más importante que puedo hacer en estos días, como ser humano, es acompañarlos. Valido cada causa como razón suficiente para escucharnos. Y encontrar soluciones. Hay maneras que no pueden justificarse. Ni ignorarse. No”.

Algunos de los mensajes de cariño que recibió en los comentarios fueron: “Gracias por tu apoyo todos estos años, a pesar de las dificultades. Siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones”; “Hermoso gesto. Gracias por alzar la voz en un momento como este”; “Gracias por estar siempre” y “Bienvenida a Israel, te amamos siempre”.