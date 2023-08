escuchar

Silvina Luna murió este jueves a los 43 años. La actriz, modelo e influencer que conquistó por primera vez a los argentinos con su participación en el reality de Gran Hermano, en la edición de 2001. Su espontaneidad, alegría y diversión se ganaron el corazón de la audiencia. Desde entonces, desarrolló su carrera artística en la televisión y teatro. Su última década de vida dio un giro total tras ser diagnosticada con hipercalcemia e insuficiencia renal, consecuencia de una mala praxis por parte del médico Aníbal Lotocki. En busca de su recuperación, abrió su corazón para contar su experiencia de vida en el libro de su autoría al que llamó Simple y consciente, porque así buscaba vivir.

El 1 de diciembre de 2022, Silvina Luna publicó su libro autobiográfico Simple y consciente: un viaje sanador físico, mental y espiritual, en el que plasmó el nuevo recorrido de sus días a partir del hecho que la llevó a enfrentarse a un diagnóstico en el que le comunicaron que le quedaba poco tiempo de vida. En 2010, se sometió a una cirugía estética para incrementar el volumen de sus glúteos pero meses más tarde comenzó a tener consecuencias en su salud, puntualmente en los riñones. Allí supo que el médico Aníbal Lotocki le había colocado un químico no autorizado para ese uso, lo que le causó enfermedades crónicas.

En 2022 Silvina luna lanzó su libro (Foto Instagram @simpleyconsciente)

Este giro drástico en su vida la llevó a buscar respuestas y alternativas para transitar sus días de la forma que deseaba: simple y consciente, de allí el nombre de proyecto en las redes sociales y de su libro. Este estilo de vida fue el resultado de un largo camino espiritual en el que se hizo preguntas de todo tipo para sanar, resolver y recomponerse, contando con diversas herramientas, conocimientos y disciplinas en búsqueda del bienestar espiritual.

Fue en 2021 que luego de unas vacaciones con amigos en Panamá, Silvina decidió instalarse en aquel país. Puntualmente en la paradisíaca ciudad de Bocas del Toro, en busca de una conexión con la naturaleza y de atravesar un proceso creativo para plasmar sus ideas con el objetivo de compartir experiencias para enriquecerse personalmente.

Silvina Luna falleció a los 43 años (Foto Instagram @simpleyconsciente)

En las redes sociales de este proyecto se dedicó a compartir coaching de bienestar, reflexiones, aprendizajes y recomendaciones para el desarrollo personal de sus seguidores. En esa misma línea, plasmó su vida en palabras y dio vida a este libro en el que comparte la metamorfosis que atravesó frente a una nueva perspectiva, que dejaba atrás a aquella Silvina Luna que había sido hasta entonces. En las primeras páginas se describió como “la heroína de carne y hueso que atravesó experiencias fuertes que algunas veces la derribaron, pero siempre se levantó”, como así también a una persona que creyó que “mejorando la imagen que le devolvía el espejo podría encontrarse”.

En 192 páginas, abrió su corazón y reflexionó con el fin de buscar su “bienestar, energía, ganas de estar mejor y valentía para transformarnos”.

Los relatos de Silvina Luna en su libro

En el camino de su escritura y la construcción de su historia, Silvina Luna destacó algunos de los momentos culmines que atravesó tras conocer las consecuencias que le provocó la operación estética a la que se sometió cuando que aceptó un trabajo en el teatro y que “por perfeccionista y por inseguridad”, decidió cambiar su aspecto físico.

“Hoy me pongo a pensar en mi relación con el medio: siempre sentí algo hostil, pero sin duda era una percepción mía, porque me fui muchas veces y a la vuelta siempre me ofrecieron trabajo. Es que la inseguridad es algo interno”, reflexionó.

Simple y consciente, el libro de Silvina Luna

En un pasaje de su libro, también relata el momento en que recibió la noticia que luego la llevó a replantearse todo: “El día que me dieron el diagnóstico, subí a mi auto, en ese momento vivía en México, y todavía no puedo recordar qué pasó en esas dos horas después de que salí de la clínica. Me despertó de ese trance el llamado de una amiga preocupada porque yo no contestaba el teléfono. (...) Después de mucho tiempo, empecé a preguntar cuál era mi vocación, qué sentido tenía mi vida y ahí comencé a aceptar todo”.

Asimismo, destaca que desde entonces, y a pesar de realizar tratamientos y atravesar cirugías, “siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida”. El 13 junio, fue internada en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires después de que contrajera una infección bacteriana, que afectó sus pulmones y complicó su delicado cuadro de hipercalcemia e insuficiencia renal; luego de tres meses de internación, su cuerpo no aguantó más.