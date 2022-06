Sabrina Rojas, de su compromiso con el Tucu López a la difícil tarea de dejar de hablar de su ex: “No soy más la vocera de Luciano”

Sabrina Rojas no quiere hablar más de Luciano Castro, aunque tampoco hay que insistirle tanto. En una divertida entrevista que brindó junto a su actual pareja, el Tucu López, a Intrusos en el Espectáculo, la modelo y actriz se enojó por responder cada vez que le preguntan por Luciano Castro pero se le infló el pecho cuando le señalaron lo cambiado -para bien- que estaba su exnovio. “ Luciano está cambiado porque yo hice un laburo hermoso”, soltó con bastante orgullo.

“Yo admiro lo que lograron como pareja. Con Luciano, con Flor [Vigna, actual pareja de Castro]...”, destacó Florencia de la V, al tiempo que aseguró que ella es de la vieja escuela y que no podría mantener una relación tan fluida con su ex. “Hoy no lo podés ver porque estás enamorada de Pablo”, le respondió Sabrina y completó: “Pero cuando se te termina el amor y no sentís nada más que cariño, de hermandad, por así decirlo, todo fluye . Se re puede”.

“Es un laburo de Sabri”, acotó el Tucu y agregó: “Yo me acoplé ahí”. A su vez, Rojas mostró por primera vez algo de fastidio en relación a la tan promocionada “buena onda de los ex” cuando le señalaron que su actitud era tan positiva que incluso lo defendió por el polémico video manejando con los hijos sueltos en el auto.

“ Tengo que entender que no soy más su vocera. A veces me pasa eso. Yo soy más accesible para todos ustedes porque tengo buena relación, entonces me mandan un mensaje y contesto, y resulta que está mi WhatsApp y el de él, en silencio. Termino siendo la vocera y ya no debo”, confió. “ Tengo que aprender a decir: ´si él no habla, menos voy a hablar yo´” , confesó.

Felices los cuatro. Sabrina Rojas y Luciano Castro celebraron el cumpleaños de su hijo con sus actuales y respectivas parejas: Tucu López y Flor Vigna instagram @rojassasi

En ese momento, Marcela Tauro interrumpió para acotar que Castro está muy cambiado. “¿No lo ves distinto?”, indagó. “Él está cambiado porque yo hice un laburo hermoso”, disparó Rojas, y se ganó el aplauso de todo el panel femenino del envío. Luego, explicó que trabajó 12 años para que su ex mejore como persona. “Ahora es mejor novio, es mejor todo. Está buenísimo. Lo fui reeducando. Fueron 12 años, un montón”, siguió.

Cuando Maite Peñoñori le señaló que incluso con la prensa Castro cambió, Sabrina empezó a esbozar una respuesta pero de inmediato se frenó y exclamó, algo ofuscada: “¿Pero por qué hablo si no tengo que hablar?”. Sin embargo, una pequeña arenga alcanzó para seguir: “ Sé que Flor lo debe motivar aún más, de como lo entregué yo”, señaló.

Luciano Castro y Sabrina Rojas fueron pareja durante 12 años

Desde que está en pareja con López, Sabrina comparte más su día a día en las redes. “Yo con él me divierto mucho y estoy muy relajada. Tal vez con Lu me pasaba que respetaba mucho su imagen y ese costado Sandro que tenía. Entonces subía muy poquitas cosas” , reconoció.

Una relación intensa, con compromiso incluido

“¿Sabri, vos creías que te ibas a volver a enamorar tan pronto?” , quiso saber Flor de la V. “No”, dijo contundente. “Para nada y menos así. Es muy loco pero yo siento que es el amor de mi vida”, dijo, y de nuevo suspiró todo el estudio.

Luego, el Tucu contó, siempre de la mano de ella, que el compromiso fue muy al estilo de ellos : “Tomando un vermut, tranquilos. ´¿Cuándo nos comprometemos?´ le dije yo. ´No sé, ¿por qué no nos comprometemos?, nos dijimos”. En ese momento lo decidieron, y unos días después él apareció con los anillos.

Sabrina Roja y El Tucu López se comprometieron después de 10 meses de relación Gerardo Viercovich

Por su parte, el Tucu explicó que se conocieron en el momento justo y que quiere agrandar la familia. “Yo tengo más ganas... Un changuito, por ahí. A mi me pasa también que me encontré con una vida completamente nueva y que me siento cómodo”, explicó sobre la rutina familiar junto a Sabrina y los dos hijos que ella tuvo con Castro. “Me encuentro en el mejor momento de mi vida lejos. Estoy súper enamorado, tengo un proyecto de vida con un ser humano hermoso que no tiene fisura por ningún lado ”.

Además de la vida diaria, Sabrina y el Tucu comparten pantalla en Emparejados, por América TV. “El ciclo termina a mediados de junio. Veníamos por dos meses nada más, por el verano, y nos quedamos hasta ahora”, dijo ella satisfecha, y reveló además que va a seguir en la señal con otros proyectos. “Estoy contenta porque es un nuevo rubro en el que tengo ganas de aprender”, agregó luego sobre su nuevo rol de conductora.

Sabrina Rojas y el Tucu López comparten amor y trabajo

“Nosotros nos divertimos”, confió cuando le remarcaron que con el Tucu conforman una pareja con química en la pantalla. “Es prueba y error, y como es una vez por semana, no tenemos esta cosa de todos los días, de poder ir volanteando. Pero nos divertimos y los invitados vienen muy bien predispuestos”, completó.