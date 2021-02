El llanto de Juan Marconi al despedirse de El gran premio de la cocina: “Me bancaron en todas”

Tal como había anticipado LA NACION hace unos días, Juan Marconi dio un paso al costado y no formará más parte de El Gran Premio de la Cocina (eltrece). Ahora, al anunciarlo, no pudo evitar llorar.

Este lunes, el conductor se despidió de sus compañeros durante la emisión del final de la décima temporada. Y aprovechó la ocasión para agradecerles a “todos los trabajadores del canal” y a sus colegas.

El conductor le dedicó unas emotivas palabras a Carina Zampini. “Sos una persona hermosa y profesional. Con vos aprendí mucho de cómo ser cabeza de grupo. Siempre en los momentos difíciles que hemos pasado estuviste con mensajitos y llamados. Eso me importa mucho más que un punto más o menos del rating”, aseguró.

También se despidió del jurado. “Chris (Christian Petersen) es un amigo nuevo por el cual siento una admiración total”, comenzó a decir, mientras le caían lágrimas de emoción por las mejillas. “Siempre le decía, medio en chiste que ojalá cuando sea grande llegue a ser como él”, añadió.

Luego se refirió a Mauricio Asta: “Sos un amigo también, con quien desde el minuto uno conectamos. Sos una gran persona”. A su vez, continuó: “A Feli (Felicitas Pizarro) le mando un beso enorme. La amo fuerte. Es una gran persona y es muy talentosa. Xime (Ximena Sáenz) te agradezco por las pequeñas charlas”.

Asimismo, Marconi quiso saludar y agradecer de toda la gente que pasó, durante todos estos años, por la producción del programa.

“Personalmente no fueron dos años fáciles para mí”, afirmó Marconi, visiblemente conmovido por su despedida. “Tuve la enfermedad de un hermano y acá me bancaron. Tuve la separación que me dolió mucho de un gran amor, y acá me bancaron. Tuve Covid-19 y acá me bancaron. Así que les agradezco y, a todos los que están acá, les digo que pueden contar conmigo para lo que sea”, completó el conductor.

