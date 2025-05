El llanto de María Belén Ludueña después de una entrevista a Jorge Macri en su programa

Una entrevista que dio el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el programa de su esposa, María Belén Ludueña, Mujeres Argentinas, por El Trece, generó un incómodo momento al aire.

Es que, en medio de la entrevista, a cuatro días de los comicios en la Capital, se dio un tenso cruce entre el mandatario y una de las panelistas, Amalia Diaz Guiñazu. Después de eso, la conductora rompió en llanto en vivo y contó que atraviesa un momento sensible.

El cruce

El cruce de Jorge Macri con Amalia Ruiz Guiñazú

Cuando charlaban sobre el uso de las bicisendas, Macri admitió que algunas “conviven muy mal” con la circulación urbana y puso como ejemplo la de la calle Marcelo T. de Alvear. En ese instante se desató el tenso intercambio con Diaz Guiñazu.

Diaz Guiñazu: Sí, yo vivo ahí. Me atropelló un colectivo en bicicleta por la bicisenda y las cámaras no funcionaban. La mitad de las cámaras de la Ciudad no funcionan y, cuando funcionan, son para ponerte multas. Yo te digo que...

Macri: ¿Quién dice eso?

Diaz Guiñazu: Yo, Amalia, Amalia Diaz Guiñazu. [El siniestro fue en] Marcelo T. de Alvear entre Esmeralda y Maipú, en pleno centro.

Macri: Tenés información muy mala.

Diaz Guiñazu: No, porque fui a buscar las cámaras y no hay.

Macri: Te invito a que vayas al centro [de monitoreo].

Diaz Guiñazu: Te aseguro que no, en el Centro de Monitoreo nos dijeron los policías...

Macri: A vos te gusta hacer lío y todo bien.

Diaz Guiñazu: No, no me gusta hacer lío; soy ciudadana, te pregunto.

Macri: No hay manera de que te hayan dicho eso.

Diaz Guiñazu: La Policía nos cuenta, nuestras fuentes nos dicen, muchas cámaras de la Ciudad no funcionan.

Macri: Cuando me digas, te contesto.

Diaz Guiñazu: Te digo, te estoy diciendo.

Macri: ¿Me toca hablar?

Diaz Guiñazu: No me parece haber sido irrespetuosa, muchas de las cámaras no funcionan.

Macri: Es muy difícil, tenemos delay; si no me dejás contestar, nos tapamos. Lo que te digo es: es falso que 50% de las cámaras no funcionan, te invito y, es más, podés venir con un fiscal, que nos piden los requerimientos todo el tiempo. El funcionamiento está por arriba de 93%, lo habitual en cualquier lado, porque siempre hay una cámara que renovar. Toda la información se graba, se guarda, hay miles de requerimientos mensuales que nos hace la Justica, un montón de delitos que se esclarecen. No pongo en duda que te haya pasado eso y puntualmente justo esa cámara no haya estado funcionando, puede ser parte de ese 7%.

Tras eso, el jefe de Gobierno siguió con una pregunta anterior, que le había hecho Liliana Francos. Por su parte, Diaz Guiñazu se rio de manera irónica.

La entrevista continuó y tanto Ludueña como Macri terminaron de buen humor, entre bromas por a quién le tocaba cocinar en la casa. Luego de despedir al jefe de Gobierno, el programa siguió sin sobresaltos, con otros temas.

El descargo de María Belén Ludueña

Sin embargo, después del corte y de una receta que preparó la cocinera del ciclo, a Ludueña se la notó con otro temple.

El llanto de María Belén Ludueña

“Vamos con un consejo si les parece”, dijo la conductora pero, cuando intentó leer una publicidad, se largó a llorar. “Bueno, no puedo, perdón, quiero pedir disculpas”, indicó. “Pasó algo recién al aire y yo soy una mujer, les quiero transmitir que este es el lado B de la política, del que tanto hablan. La verdad es que a veces las cuestiones políticas son muy duras, yo soy la mujer del jefe de Gobierno, Jorge Macri, estamos viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen como mujer, trato de hacer lo mejor que puedo, todos los días le pongo mi esfuerzo a este laburo, mis compañeras lo saben”, comentó, en la previa del domingo, cuando Pro espera ver el desempeño de su candidata, Silvia Lospennato, que tiene una difícil elección, que podría derivar en la primera derrota de la fuerza amarilla en la Ciudad en 17 años.

En eso, se refirió directamente a Diaz Guiñazu. “Te mandó un mensaje mi marido”, le dijo y leyó un WhatsApp de su esposo para la panelista. “No quise decir que a ella le gusta hacerlo, sino que su rol es provocar y lo entiendo”, había escrito el mandatario.

Entonces, Ludueña avanzó con su descargo. “Recién también tuvimos un episodio al aire, en el que Amalia le hizo unas preguntas al aire al jefe de Gobierno, que en este caso es mi marido, quiero pedirle disculpas a la audiencia. Las campañas políticas son durísimas. Seguramente acá José Oro que me conoce, que trabaja conmigo, me va a decir: ‘¿Por qué estás diciendo esto?’. Pero yo soy auténtica, se la pasa mal de este lado, se los quiero decir", planteó.

“Yo, en lo personal, estoy pasando momentos muy difíciles porque como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá; eso también dificulta un montón las cosas. Quiero pedirle perdón también a Eugenia, que es mi productora, no estaba planificado esto. Les pido también disculpas a las autoridades del canal, pero no lo puedo frenar. Soy una persona profesional, quiero terminar mi programa y decirles que hace muchos años peleo por estar en este lugar, que me costó mucho llegar, y que a veces suceden cosas al aire donde uno también no puede dejar de lado la persona y lo profesional que es. Estoy esperando que pase este tiempo, que son las elecciones, y del otro lado también hay una familia. No tenía planificado hacer esto, les pido disculpas, quería seguir con el programa pero no lo podía hacer”, reveló y ahí sus compañeras la alentaron.

Unos minutos más tarde, Ludueña les dijo a sus panelistas: “Las respeto, las valoro, las quiero, a vos también Amalia, de verdad te lo digo, seguramente sé que tal vez te sentís... Hablé de vos porque justo sucedió algo. Quiero decir que estoy muy contenta con este equipo”.

Acto seguido, Diaz Guiñazu se expresó sobre lo que pasó. “Yo soy conductora en otro medio, hace 30 años que trabajo en televisión, nunca pido disculpas por hacer una pregunta, al contrario, me parece que si uno no pregunta las cosas incómodas a quienes nos dirigen, está siendo obsecuente. No me gusta hacer lío, mi rol no es provocar, no voy a pedir disculpas porque hice mi trabajo de periodista. A todas estas mujeres las quiero mucho, hay nobleza de sentimientos, de espíritu, jamás está la intención de lastimar a nadie. Nuestro trabajo es la honestidad intelectual, es tratar de trasladar lo que le pasa a la gente en la calle. No tenemos cuestiones para esconder ni mucho menos", dijo.

Mientras, las compañeras de panel le agradecieron a Ludueña por dejarles preguntar lo que quisieran en la nota y la conductora acotó: “Nos pasan estas cosas, nadie tiene que saber por qué estoy sensible y lo quise decir justamente al aire porque se mezclan muchas cosas, hay muchas hormonas dando vuelta”.

Para cerrar, Diaz Guiñazu manifestó: “A mí me interesa Belén, yo no sabía que estaba con un tratamiento, no tenía idea”.