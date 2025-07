El fuerte enojo del papá de una participante de La Voz Argentina tras la devolución de Lali Espósito

Una reciente emisión de La Voz Argentina 2025 (Telefe) dejó una escena que no pasó desapercibida. En medio de las audiciones a ciegas, donde los participantes intentan impresionar con su voz sin ser vistos por el jurado, se vivió un momento tenso cuando el padre de una concursante manifestó su malestar frente a una devolución de Lali Espósito. La coach, que forma parte del panel del programa, lanzó una crítica y terminó despertando una fuerte reacción del familiar, lo que generó sorpresa en los televidentes.

La protagonista del momento fue Abril Medina, una cordobesa de 19 años que eligió interpretar la balada “No podrás”. A pesar de su esfuerzo, ningún coach giró su silla y quedó fuera de competencia. Al finalizar la presentación, Lali Espósito compartió su devolución y fue su comentario el que terminó generando polémica. La artista señaló que sintió a la participante “muy controlada” y que le faltó transmitir más emoción. “Me faltó escucharla más enojada. Como si soltaras lo que sentís y te dejaras llevar por la emoción del tema”, expresó, sin imaginar que sus palabras desatarían una reacción inesperada.

Tensión en La Voz Argentina: el padre de una participante cuestionó a Lali Espósito (Foto: PRENSA TELEFE)

En su devolución, Lali hizo hincapié en el desenlace de la canción y señaló que había faltado fuerza en ese tramo clave. “Faltó esa garra. Sobre todo en el cierre, con esa nota que pegaste, que era arriesgada. En esos momentos el cuerpo y la voz tienen que ir con todo, sin pensar tanto en la técnica”, expresó. Sin dudas, su observación apuntaba a que, para ella, la interpretación no logró transmitir emociones de forma genuina, ya que se notó demasiado controlada y centrada en lo técnico.

Mientras tanto, en el backstage la tensión se trasladaba a la familia de la participante. Allí, el padre de Abril no ocultó su malestar ante las cámaras mientras hablaba con Nico Occhiato. Visiblemente afectado, expresó que las palabras de jurado lo habían dejado con una molestia y aseguró que no compartía su análisis. “Tengo una bronca. No sé a qué le llama ‘más garra’. Es una cumbia media lenta, no es un tema para que explote la garganta”, sostuvo. Aunque reconoció que se trataba de una opinión personal, sus declaraciones sumaron una cuota de conflicto inesperado a una jornada que prometía girar solo en torno a la música.