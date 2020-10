Mariano Caprarola habló con Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana" y denunció al cirujano plástico Aníbal Lotocki (Instagram)

29 de octubre de 2020

El periodista de moda Mariano Caprarola rompió el silencio sobre la operación que le practicó el cirujano plástico Aníbal Lotocki, diez años atrás, tras la cual viene padeciendo hace seis meses síntomas de mala praxis médica.

"La verdad es que casi me muero. Esa es la verdad", le dijo Caprarola a Ángel de Brito en el programa Los ángeles de la mañana. "Esto comenzó hace seis meses. Yo no podía ir a tu programa porque estaban sacándome piedras que tenía en el riñón. Esto me provocó una calcemia muy grande y unos dolores de ciático, que gracias a Dios no estaba tomado, sino iba directamente a una silla de ruedas".

"Es una sustancia tóxica que tengo en el cuerpo", detalló el notero, al recordar las inyecciones que le dio Lotocki en un quirófano sobre la calle Córdoba, casi llegando a 9 de Julio. "No era un lugar propicio para hacer esto", agregó. El periodista quería tener más "cola", y el médico le recomendó inyectarse un líquido en los glúteos.

"No hay ningún estudio que determine qué sustancia es. Lo único que determina es que es una silicona. De ahí en más, polímeros y mezclan cosas", comentó Caprarola, haciendo un paralelismo entre su caso y el de Silvina Luna, que también fue operada por Lotocki y tuvo graves secuelas.

El periodista reconoció que la situación le generaba vergüenza en el pasado y que salió a hablar gracias al apoyo de amigos, con el objetivo de que esto no continúe: "Es una lista de figuras de primera línea que se han operado con él, y esto que hago yo hoy es contarles que desde hace ocho años busco la solución en Los Ángeles y en todos lados del mundo".

"Descubrimos el síndrome de Asia", aseguró Caprarola, que ahora se atiende con los médicos Ricardo Babaitis y Sergio Ariel Rossaroli. "El síndrome de Asia puede causarte desde llagas sangrantes en todo el cuerpo hasta la pérdida de la visión. Es como una especie de HIV. Te bajan las defensas y te podés morir de un día para el otro", detalló.

"Empezás a tener ardor en el pito, dolores de riñones, empezás a tener una insuficiencia renal. Me salvé de lo que le pasó a mi querida amiga Silvina Luna, que se tiene que atender una vez por mes", agregó.

Tanto las panelistas de LAM como el entrevistado coincidieron en que se trata de un caso de mala praxis. "Ciento por ciento, es una sustancia tóxica que entra en tu cuerpo y hace mal", aseguró el periodista, antes de mostrar los drenajes que tiene colgados en el cuerpo tras una operación de seis horas en la que lograron sacarle esta sustancia dañina del cuerpo.

"Cuando ellos abren y van cortando, el ruido es como si cortaran plástico. Es un ruido muy fuerte en el quirófano. Una vez que quitan todo este líquido, que es hasta donde llega la tijera, tienen que empezar a lipoaspirar", continuó su relato Caprarola con la voz entrecortada. "Los odontólogos, o los médicos cuando tienen que operar un hueso lo usan en una porción mínima. Yo tenía un litro en cada cachete", concluyó.