Emiliano Pinsón relató cómo fue el momento en que le dijeron que tenía Parkinson: “Tuve miedo de morir”

Emiliano Pinsón fue uno de los invitados de este sábado en PH Podemos Hablar (Telefe). El periodista deportivo habló del Parkinson, la enfermedad que le diagnosticaron hace un año y medio, y reconoció que cuando le dieron la dura noticia tuvo miedo de morir.

Andy Kusnetzoff invitó a dar un paso al frente a aquellos que sintieron mucho miedo alguna vez, y Pinsón fue uno de los primeros en hacerlo. Dispuesto a dar detalles sobre cómo se enteró de la enfermedad y las diferentes etapas que atravesó desde el diagnóstico, el periodista explicó: “Yo tuve miedo hace un año y medio, cuando me diagnosticaron una enfermedad. Yo tengo Parkinson. Fue un shock, obviamente, porque no lo imaginaba”, admitió.

Emiliano Pinsón reveló cómo se enteró de que tenía Parkinson

Pinsón comentó que en ese entonces trabajaba en la radio, a primera hora de la mañana, con María O’Donnel, y que a su vez hacía lo propio con Alejandro Fantino a la medianoche, lo que lo obligaba a dormir poco.

“Llegó en un momento que me sentía muy mal. Dije: ‘Bueno, debo tener un problema del sueño’. Me fui a hacer ver, fui a hacerme un examen. Entonces, cuando voy a buscar el resultado, la neuróloga de ese momento me dice: ‘Mirá, yo tengo algunas dudas, ¿por qué no vas al sexto piso, a movimientos anormales? Ya el nombre, bueno... voy al sexto piso, pido un turno. No me olvido el día: 4 febrero. Me voy a hacer ver, me toman unos exámenes y me dice la neuróloga: ‘¿sabés lo que tenés?’ Calculo que estrés. Me dice: ‘No, tenés Parkinson’”, relató.

Emliano Pinsón sostuvo que el parkinson no le impide hacer su trabajo (Foto: Instagram @emipinson)

El periodista de 50 años dijo que no logró reaccionar en el momento, y que enseguida llamó a su mamá. “‘¿Qué tenés?’ Tengo Parkinson. Ay pobre, mi vieja, pensó que ya me enterraba. Le digo: ‘Pará, no, tranquila’. Y le fui contando. Claro, pero a mí, a las 48, 72 horas -yo vivo solo, le había contado a mis hijos también- me empezó a dar miedo”, sostuvo Pinsón y argumentó: “Lo empecé a ver más cerca, más allá que después averiguás cosas y no es tanto. Yo creo es que la primera que sentí miedo de verdad”.

El conductor del ciclo interrumpió el relato del invitado con una repregunta: “¿Miedo a qué, Emi?”. Y Pinsón le respondió sin dudarlo: “A morirte, ante todo, porque es lo desconocido. Miedo es que nada, te paralizás. Me vi para adelante y dije no. No sé cuánto habrá sido, si horas, minutos. A partir de ahí, me sirvió para dar vuelta la historia y bueno, afrontarlo de a poco”, sostuvo el periodista y dijo que si bien en un momento no la pasó tan bien, ahora está mucho mejor y que tiene la medicación adecuada. Aunque aclaró que el Parkinson es incurable.

Pinsón explicó que hay varios tipos de Parkinson y que el suyo se denomina “Parkinson rígido”. “Quizás el Indio Solari tiene uno similar”, apuntó el periodista deportivo y precisó que la diferencia es que es menos notorio. “Del Parkinson no se sabe mucho, se cree que es una enfermedad de mayores y hay mucho Parkinson joven, y no hay tanta investigación”, dijo.

Emliano Pinsón en su cumpleaños número 50, rodeado de sus hijos Joaquín, Valentín y Victoria (Foto: Instagram @emipinson)

Si bien la enfermedad modificó algunas cosas de su vida cotidiana como “abrir una puerta, a lo mejor abrocharse un botón, la corbata, atarse los cordones”, el periodista aclaró que puede hacer su trabajo sin inconvenientes y que de hecho le dieron más tareas en la empresa cuando contó que tenía la enfermedad. “Hay una cuestión de amigarse. Cuando superás el miedo, ya después decís: ‘Bueno, voy para adelante’. Si puedo dar un mensaje es que lo hablen, porque ocultarlo, te llenás vos de mucho dolor”, indicó.