El look de Camila Morrone, la novia de Leonardo DiCaprio, en el after party de los Oscar 2022

La ceremonia N°94 de los premios Oscar 2022 dejó algunas situaciones dieron de qué hablar: del golpe de Will Smith a Chris Rock al ácido comentario de Amy Schumer sobre las “jóvenes novias” de Leonardo DiCaprio. En torno a lo último, una de las protagonistas de la noche fue Camila Morrone, la modelo argentina que está en pareja con el actor de Don´t Look Up y que deslumbró en la alfombra azul del after party de la gala con un sofisticado look.

Mientras Schumer estaba al frente de la conducción del evento hizo foco en la conciencia ecológica que suele mostrar DiCaprio. Pero, lejos de halagarlo por las diversas campañas que impulsa y apoya, usó el tema para bromear con la diferencia de edad del actor con sus parejas, que suelen ser bastante más jóvenes que él.

La picante broma de Amy Schumer sobre Leonardo DiCaprio

“Leonardo DiCaprio, ¿qué puedo decir sobre él? Hizo tanto para combatir el cambio climático y dejar un planeta más limpio y verde para sus novias”, lanzó Schumer en tono de broma, ante la incredulidad y la risa de los presentes en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. A diferencia de lo ocurrido con Smith, el actor no estaba presente en la gala por lo que no se pudo apreciar su reacción a esta provocación. Los que sí reaccionaron a esta filosa frase fueron los usuarios, por lo que el apellido del intérprete se volvió tendencia en Twitter a nivel global.

Horas más tarde, la novia del actor, Camila Morrone, apareció en el after party que organiza la revista Vanity Fair. En este evento, muchas celebridades posan nuevamente para los fotógrafos y lucen los exclusivos diseños que prepararon para este evento que atrae las miradas de todo el mundo.

Camila Morrone posó en el after party de los Oscar Gentileza Vanity Fair

En el caso de la argentina, de 24 años, llegó a la gala con un vestido plateado con bajo asimétrico, que dejaba parte de su espalda al descubierto, diseñado por Alexandre Vauthier. Combinó el look con stilettos negros, con punta metálica, a tono con su atuendo.

La cita juntó a otras estrellas que suelen marcar tendencia en el mundo de la moda, como es el caso de Anya Taylor-Joy, Natalie Portman, Emily Ratajkowski, Hailey Bieber, Sophie Turner, Zendaya, Zoe Kravitz, Kristen Stewart y Kim Kardashian, entre muchas otras.

Camila Morrone junto a Hailey Bieber en el after party de los Oscar

La relación de Leonardo DiCaprio y Camila Morrone

La hija de Lucila Solá y Máximo Morrone está en pareja con DiCaprio desde el 2017. El inicio de su relación generó revuelo en los medios, ya que se llevan 23 años. En esta línea, fue el comentario de Schumer sobre las novias jóvenes del artista, entre las que se encuentran también Blake Lively, Gisele Bündchen, Nina Agdal, Kelly Rohrbach, Toni Garrn y Erin Heatherton.

La pareja opta por mantener siempre un perfil muy bajo. El hermetismo alrededor del vínculo hace que cuando visitan algún lugar público, tratan de evitar ser fotografiados por los paparazzi. Más allá de los intentos, el alto nivel de exposición de ambos a nivel mundial hace que no siempre sea posible. Por ese motivo, ya se conocen distintas imágenes de la pareja y se esperaba poder verlos juntos en esta edición de los Oscar, ilusión que finalmente no se pudo concretar.