El look oficinista con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en la cancha
La rosarina decidió utilizar un look desestructurado, ideal tanto para el día como para la noche con el que acaparó las miradas
- 2 minutos de lectura'
Lionel Messi no pudo jugar el pasado miércoles por la noche el partido del Inter Miami contra Pumas, ya que se encuentra recuperándose de una lesión en su pierna derecha. Sin embargo, el capitán decidió asistir igual al partido y alentar a Las Garzas desde las gradas. A su lado, su fiel compañera y esposa, Antonela Roccuzzo acaparó las miradas con un look perfecto para la ocasión.
La primera dama del fútbol lució un conjunto sobrio y sofisticado en tono azul oscuro, compuesto por un chaleco sin mangas de corte sastrero con escote en “V” y cierre frontal de botones, combinado con un pantalón de vestir de tiro alto y pernera ancha que aporta fluidez y elegancia a la silueta.
El look se completó con sandalias negras de punta abierta, un bolso de mano trenzado en negro con correa fina y detalles minimalistas. Llevó el cabello lacio, suelto y con raya al medio, mientras que el maquillaje destacó por utilizar colores naturales con énfasis en las pestañas y labios en tono nude. Como accesorios, optó por aros colgantes dorados con diseño geométrico, que sumaron un toque moderno y delicado, un reloj de brillantes dorado y pulseras a juego. Un outfit ideal para utilizar tanto de día como de noche.
Al compartir en redes sociales las fotos del look completo, miles de personas le hicieron saber a la rosarina que es única para marcar tendencia. “Reina siempre. Anto primera dama”; “Estás brillando reina. Te amamos” y “Sos la reina indiscutida de belleza”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios en el posteo en el que compartió el estilo.
