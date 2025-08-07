La reacción de Lionel Messi al primer gol de Rodrigo De Paul en el Inter Miami

Inter Miami le ganó 3-1 a Pumas de México por la Leagues Cup. Sin Lionel Messi, quien se perdió el duelo por una lesión sufrida en el encuentro ante el Necaxa, los dirigidos por Javier Mascherano contaron con la jerarquía de Rodrigo De Paul y Luis Suárez, dos laderos de La Pulga, que anotaron en el marcador y se llevaron el reconocimiento del ‘10′ quien vio el encuentro, de civil, en una platea preferencial.

A pesar del tanto inicial del elenco mexicano, Inter Miami se repuso con el empate de De Paul, que convirtió su primer gol en el club estadounidense y recibió la felicitación de Messi del otro lado de la línea de cal.

"Gracias Rodri": la bandera que le dedicó la hinchada del Inter Miami al jugador argentino

Con una sonrisa de oreja a oreja, La Pulga dio el visto bueno al tanto de su coterráneo que definió sutilmente ante la salida del arquero. Además, la transmisión oficial detectó una bandera de los dos futbolistas abrazados, con la remera de la selección argentina y la leyenda “Messi está feliz”, en relación a la llegada del exRacing.

La llegada de Motorcito, como lo apodan, no solo le dio un salto notable de calidad al mediocampo del Inter Miami, sino que también revitalizó el plantel de un equipo que cuenta con figuras de gran magnitud en sus últimos años de carrera.

Para redondear una jornada sumamente positiva, Luis Suárez dio vuelta las acciones con un tanto de penal y el argentino Tadeo Allende sentenció el resultado.