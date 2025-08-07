El look de espectador con el que Lionel Messi sorprendió desde el palco del Inter Miami

Lionel Messi no pudo jugar el partido del Inter Miami contra Pumas, en el marco de la Leagues Cup 2025, debido a que se recupera de una lesión en su pierna derecha. Sin embargo, el 10 alentó al equipo desde el palco y sorprendió con su llamativo look sentado junto a su esposa, Antonela Roccuzzo.

El astro argentino optó por vestir una camisa marrón oversize con cuello blanco y rayas en el mismo tono. Llevó unas bermudas de jean blancas y un imponente reloj para completar su outfit.

Junto a su familia, Messi observó de cerca el partido del Inter Miami vs. Pumas de México Rich Storry - Leagues Cup - MLS

Por su parte, Antonela eligió un chaleco sastrero azul marino, junto a unos delicados aros de oro, un reloj, un anillo y una pulsera combinada. Pintó sus labios de color rosa, al igual que sus uñas. En cuanto a su cabello, decidió llevarlo suelto.

Messi y Antonela alentaron al Inter Miami y conquistaron a todos con su estilo (AP Photo/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Lo cierto es que la ausencia de Messi en el partido generó mucha expectativa y presión sobre los jugadores del Inter, ya que además de ser la estrella indiscutible en la cancha, es el capitán del equipo. Sin embargo, Las Garzas vencieron al equipo mexicano 3-1 con goles de Rodrigo De Paul -el primero desde su incorporación-, Luis Suárez y Tadeo Allende.

El saludo de dos de los goleadores de Inter Miami, Rodrigo De Paulo y Luis Suárez Lynne Sladky - AP

Cabe destacar que Leo no jugó porque tiene una lesión muscular leve en el isquiotibial derecho que sufrió el sábado en el inicio del partido contra el Necaxa. El crack argentino se lesionó antes de cumplirse los 10 minutos del primer tiempo.

Ocurrió cuando se le trabó la pierna derecha con la izquierda de un rival y cayó. Golpeó el suelo con una mano en señal de frustración y luego caminó lentamente hacia el banco de suplentes. Hasta el momento, continúa con los trabajos de recuperación junto a los kinesiólogos del club.

Messi, tras lesionarse en el partido con Lexaca LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sobre el regreso de Lionel Messi al entrenamiento, Javier Mascherano, el DT, no dio a conocer un plazo estimado de recuperación. No obstante, parece poco probable que el capitán juegue en las próximas dos semanas. Por su parte, el Inter Miami advirtió que el alta médica depende de “su evolución y respuesta al tratamiento”.