El mal momento de Matías Vázquez que lo llevó a llorar en vivo

Uno de los temas de agenda que trataban este jueves 12 de junio durante el ciclo Puro Show (eltrece) desató la angustia de uno de sus conductores. Mientras dialogaban de las declaraciones de María Eugenia Ritó sobre Javier Milei, el periodista reveló que su novia le había pedido un tiempo y no pudo evitar quebrarse al aire.

Matíaz Vázquez se quebró al aire al hablar de su pareja (Foto: Captura TV)

“Estoy en un impasse... Fue medio mutuo, pero ella me pidió el tiempo y está muy bien“, expresó el comunicador, lo que desató las preguntas de sus compañeros, quienes se mostraron sorprendidos ante la noticia.

En ese sentido, indagaron sobre cuántos días podría llevar el distanciamiento. “Yo le pregunté lo mismo”, se sinceró. “¿En el tiempo qué podés hacer? ¿Cualquiera?“, le preguntó Caro Molinari; a lo que él respondió: “No, viste... cada situación es privada y el tiempo, yo creo que cada uno tiene que tomar conciencia y reflexionar sobre lo que te piden y lo que vos podés dar y pedís”.

Al escucharlo, Fernanda Iglesias dijo que lo veía “enamorado”. “Sí, estoy enamorado, obvio”, aseveró y mencionó que la prueba era que hablaba al respecto en televisión. “Creo que, por lo que escuché, tienen necesidades diferentes y están en momentos distintos de la vida, que tienen que ver cómo encajan”, le dijeron.

Según contó el periodista, fue su pareja quien le pidió el impasse (Foto: Instagram/@mati_vazquez_show)

En ese sentido, comentó que la conversación que los llevó a tomar esa determinación ocurrió el domingo. “Pasó poco tiempo. Voy a respetar lo que ella me pidió”, dijo, visiblemente afectado. Fue allí cuando una de sus compañeras, Pochi de Gossipeame, recordó el gesto que Vázquez tuvo para con ella. “Yo estoy pasando un momento delicado y Mati vino un día y me regaló una piedrita que le dio un padre de rosario en un momento difícil. Me dijo que él le contó que, cuando lo estás pasando mal, tenés que apretarla para sentirte mejor. Y él tuvo el gesto de venir y dármela a mí”, manifestó.

Matías Vázquez contó que su novia le pidió un impasse (Foto: Instagram/@mati_vazquez_show)

“A mí me sirvió mucho. Fue un gesto hermoso que tuvo”, agregó, frase que hizo romper en llanto al conductor. “Creo que la tristeza genera momentos de reflexión. Hace mucho no lloraba por una causa verdadera, algo familiar, el extrañar a alguien. Esto es real”, completó Matías Vázquez.