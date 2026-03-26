El coreógrafo y una bailarina de Emilia Mernes se metieron en la polémica y dejaron en claro qué piensan de la cantante

El drama alrededor de las popstars argentinas no para. Emilia Mernes quedó en el ojo de la tormenta luego de que se hiciera pública su pelea con Martina “Tini” Stoessel y María Becerra, de quienes supo ser íntima amiga. A esto se sumó que empezó a perder seguidores en Instagram —una de ellas fue Antonela Roccuzzo— y trascendió que no le simpatizaría para nada a las mujeres de la selección. Luego de que la cantante rompiera el silencio por primera vez y se pronunciara sobre el escándalo, su coreógrafo y una de sus bailarinas salieron a hablar y dejaron en claro qué piensan de ella.

“Los bailarines no le pertenecemos a nadie. Nadie nos roba, nadie nos presta. Gracias a Dios puedo elegir con quién trabajo. Gracias a Dios trabajé con todas las artistas mujeres de la Argentina y Emi me dio trabajo a mí y a un equipo entero de personas durante cuatro años seguidos”, escribió en sus historias de Instagram Denise “Denu” Di Paolo, una de las bailarinas de Mernes que también trabajó con Stoessel. Cabe mencionar que uno de los presuntos motivos de la pelea fue que Mernes se llevó a parte de los estilistas y bailarines de la intérprete de “Cupido”.

El mensaje de Denu Di Paolo, una de las bailarinas de Emilia Mernes (Foto: Instagram @denudipaolo)

La bailarina le dio su apoyo a la cantante (Foto: Instagram @denudipaolo)

“Crecimos juntas y me emociona ver todo lo que logró. Por eso me duele tanto que se digan tantas cosas horribles de ella y no poder decir nada porque todo lo pueden sacar de contexto o subirlo en un programa basura. Este es mi trabajo, más allá del artista que a vos te guste escuchar. Y esto es bullying sin sentido, absolutamente hiriente y porque es gratis”, siguió. Sus palabras fueron a partir de un comentario que recibió en uno de sus posteos.

Denu Di Paolo (segunda de izquierda a derecha) es una de las bailarinas de Mernes (Foto: Instagram @denudipaolo)

“No me afecta tanto el comentario, sino la liviandad con la que hablan o toman partido en cosas de las que no tienen idea o que son mentira solo porque lo escucharon en algún lado, y lo primero que hacen es ir a dejar un comentario mala leche lleno de odio, escondidos atrás de un celular. ¿De verdad no tienen nada más importante para hacer? Qué aburridas sus vidas, realmente me sorprende", sentenció. Un par de horas después borró los posteos.

Por su parte, Mati Napp, uno de los coreógrafos más renombrados de la industria, quien trabajó con Mernes y Stoessel tanto juntas —coreografió “La_Original.mp3″— como por separado, le demostró su apoyo a Mernes. Compartió el descargo que hizo la cantante y comentó: “Conmigo, con los bailarines y con el equipo Emi siempre fue impecable, tanto profesional como personalmente”.

El mensaje de Mati Napp en defensa de Mernes (Foto: Instagram @matinapp)

El descargo de Emilia Mernes

Durante la tarde del miércoles, la intérprete de “GTA.mp3″ finalmente se refirió al escándalo que la puso en el ojo de la tormenta. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

El descargo que publicó Emilia Mernes tras el escándalo (Foto: Captura Instagram/@emiliamernes)

En ese sentido, se refirió a los conflictos que tiene con las artistas de su generación: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”. Por último, pidió que le pusieran punto final a los comentarios porque la estaban afectando mucho, tanto a ella como a su familia. “Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”, sentenció.