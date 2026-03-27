Agus Gandolfo habló de su mal momento personal e hizo una profunda reflexión: “No se dejen engañar”

Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, es una de las integrantes de “La Scalot” más populares. Acumula 1.6 millones de seguidores en Instagram y acostumbra a subir contenido de sus exigentes rutinas de entrenamiento, su alimentación, sus looks y las actividades de sus dos hijos, Nina y Theo. Sin embargo, el jueves decidió evidenciar que perfección que muchas veces se muestra en las redes no siempre es tan real. Se sinceró sobre el mal día que tuvo y sostuvo: “No se dejen engañar por la vida perfecta”.

“Hoy mi día no fue aesthetic ni estuvo lleno de planes. Hace días que no duermo bien. Estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada”, expresó Gandolfo en una selfie que se tomó en la mesa de la cocina de su casa de Milán con una taza de sopa y un recipiente con lo que parecían repollitos de bruselas y salsa. “Almorcé lo que dejaron mis hijos anoche. Y también está bien”, expresó.

El mensaje que compartió Agustina Gandolfo (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

“No se dejen engañar por la vida perfecta y aesthetic que muestran muchos famosos e influencers en redes. Hay un montón que no se ve y lo real también está bien”, sentenció.

A varios de sus seguidores les gustó que mostrara que no todos sus días son ideales, que también hay momentos de malestar, de preocupación y desánimo. Feliz y agradecida con el apoyo que recibió, decidió compartir algunos de los mensajes que le enviaron.

Gandolfo compartió los mensajes de apoyo que recibió (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

Los mensajes de apoyo que recibió la influencer (Foto: Instagram @agus.gandolfo)

Algunos de ellos decían: “Muchas gracias por compartir esto. Es la vida real, así somos. Y el cuerpo no da para todo. A veces pide una pausita, una lloradita y a seguir”; “Me encanta ver y saber este lado que también tenemos las mujeres. No me hace sentir sola. Gracias por tu empatía”; “Me encanta que te muestres real. Admiro que lo hagas teniendo tanta presión por tu exposición” y “Visibilizás la realidad que no vemos. Somos todas iguales”.