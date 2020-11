Magnus Carlsen es considerado el mejor ajedrecista del mundo. En una entrevista, opinó sobre el éxito de Gambito de dama, la serie de Netflix que retrata la vida y carrera de una mujer en el mundo del ajedrez Crédito: Grand Chess Tour

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2020 • 15:13

Magnus Carlsen es considerado el mejor ajedrecista del mundo. En medio de la masiva popularidad que adquirió Gambito de dama, la producción que se mantiene hace semanas entre las más vistas de Netflix, su opinión era una de las más esperadas. En ese sentido, Carlsen dijo que la serie "hizo al ajedrez mejor", pero advirtió que el juego aún tiene un largo camino por recorrer para erradicar la discriminación hacia las mujeres.

Gambito de dama retrata el ascenso en el mundo del ajedrez de Beth Harmon, pero no solo muestra su destreza con el juego, sino también su desarrollo en un ambiente dominado por los hombres. Sobre ese punto, Carlsen elogió que la historia haya destacado el talento de Harmon en lugar de su género.

"Me encanta el hecho de que una vez que Beth comenzó a tener resultados y quedó claro que tenía una gran habilidad no quedó mucho lugar para los 'no creo que pueda ser buena porque es una mujer'", dijo el noruego al medio Insider.

Sobre la vieja creencia de que las mujeres no tenían la capacidad suficiente para desempeñarse como ajedrecistas, Carlsen sentenció: "No creo que las mujeres tengan una habilidad menos natural para ser grandes en el ajedrez que los hombres".

Carlsen consideró que la serie refleja la problemática de género en el ámbito del ajedrez

"Este es un problema que ha existido en el mundo del ajedrez durante mucho tiempo. Creo que definitivamente hay un gran trabajo por hacer", determinó. Y agregó: "En general, el ámbito del no ha sido muy amable con las mujeres y las niñas a lo largo de los años".

Para el ajedrecista, es necesario promover un "cambio cultural" sobre las cuestiones de género y, por eso, propuso modificar el formato de los torneos de ajedrez para hacerlos más igualitarios. Actualmente, la mayoría de los torneos son mixtos "abiertos" o "solo para mujeres". "No creo que sea necesariamente bueno. Debería haber solo torneos 'abiertos' o solo debería haber torneos masculinos y femeninos", dijo.

En relación con los detalles de la serie de Netflix, analizó, sorprendido: "Había una serie de fragmentos que no conocía y son muy pintorescos". Sin embargo, el jugador también dijo que algunos elementos se basaban más en la ficción que en la realidad. "Hubo algunas cosas que me desconcertaron, como el hecho de que ella fuera tan mala en el blitz cuando lo intentó", consideró.