Susana Giménez quiere resolver "el misterio del lago" en su casa de Uruguay

"Hace años que me intriga", dijo Susana Giménez sobre un sendero que encontró en el fondo de su casa en Uruguay Fuente: Archivo - Crédito: HOLA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2020 • 12:16

Susana Giménezvolvió a instalarse en Uruguay tras su operación de codo. Ahora, la conductorapasa sus días en la casa que tiene en el país vecino. Según contó en su cuenta de Instagram, en las últimas semanas se dedicó a investigar de qué se trata una huella que apareció en el fondo de su casa. "Hace años que me intriga", apuntó la diva.

Según contó Susana en sus redes, en el fondo de su casa, bordeando el lago, hay un sendero muy marcado desde hace varios años. "Buscamos huellas con gente que sabe distinguirlas. Me metí entre las plantas (que ahí crecen salvajes) a ver si encontraba alguna cueva. Pusimos cámaras que registran los movimientos en los árboles para ver qué era y nada", sostuvo Susana en un intrigante relato que publicó junto a un video.

"Ahora resulta que desaparecieron ocho patos, quedó uno solo, pobrecito, que está aterrado...Llamé a un veterinario amigo que es rescatista y trabaja en una reserva para pedirle ayuda", continuó. Alarmada, la conductora consultó al especialista que la orientó en una posible resolución de sus dudas. Según relató en la publicación, el rescatista le contó que, por la pandemia de coronavirus, varios gatos monteses aparecieron en la ciudad.

"Dijo que no le extrañaría que se hubieran comido a los patos. Me propuso poner jaulas con carne en el lago para atraparlos y devolverlos a su hábitat. Hace días que me despierto con la intriga y vamos con Pato Giménez volando al lago para ver qué encontramos", agregó Susana. "¡Pero como vieron hasta ahora encontramos cualquier cosa menos un gato montés! ¡Pobre gallineta!"