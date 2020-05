El misterio del lingote de Guido Kaczka: "Hay una sola forma de sacarlo"

Mariana Brey reveló cuál es la única forma de sacar el lingote en el programa de Guido Kaczka

27 de mayo de 2020 • 12:35

El misterio parece haber llegado a su fin y la culpable es Mariana Brey , que reveló una teoría sobre el lingote de oro, uno de los juegos estrella de Bienvenidos a Bordo , el programa que conduce Guido Kaczka.

Los panelistas debatieron el misterio en la edición de hoy, ya que Karina Iavicoli contó su paso por el programa y fue interrogada por Ángel de Brito : "¿No agarraste el lingote?". Su respuesta fue negativa, ya que la invitaron para participar de otros juegos, pero esto dio el pie a que Brey expusiera su teoría.

" El lingote es de las cosas más difíciles . Tiene un truco pero no lo voy a decir", tiró y dejó la incógnita.

Pero no se contuvo y siguió con el suspenso: " Solo voy a decir que el lingote sale de una sola forma. Generalmente se lo dan a los hombres, es muy machista lo mío. Pero dicen que, en realidad, el lingote pesa pocos gramos, pero la forma de agarrar es. No, no puedo dar el tip. Pero hay un tip que es de la única forma que sale. Hay que observar la cámara, te vas a dar cuenta que solo sale de una manera ", atinó a decir Brey.

A pesar de que todos sus compañeros le empezaran a preguntar para que por fin diera a conocer el truco, Brey se mostró en silencio dejando a todos paralizados sobre el verdadero enigma de cómo hacer para sacar el lingote y no fallar en el intento. Habrá que mirar con mucha atención la próxima emisión.