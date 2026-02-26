Gran Hermano: la polémica por el ex de Zoe que ingresó a la casa y su reacción al verlo en la pantalla

La casa de Gran Hermano volvió a abrir sus puertas para una edición que promete ser inolvidable. A 25 años de su primer estreno, el programa de Telefe presentó el nuevo escenario donde 28 participantes competirán por $70.000.000 y una vivienda. En esta ocasión el reality está conformado por famosos, como Andrea del Boca, ex participantes, como Eduardo Carrera de GH 2003 y distintas personalidades de las redes, por ejemplo, Juani Car, muy conocido en X.

Apenas ingresaron los primeros huéspedes, las polémicas ya empezaron a rebotar por la casa y las plataformas. Tal es el caso de Manuel Ibero Durigon, un estudiante de abogacía oriundo de Zárate, quien ya era conocido por ser la pareja de Zoe Bogach, participante del mismo programa durante la edición 2023-2024.

De acuerdo con la plataforma Google Trends, el término “Zoe GH” tuvo un 2400% de aumento en las búsquedas en las últimas 24 horas. Esto se debe, seguramente, a que las cosas entre ellos no terminaron nada bien, incluso ella confirmó recientemente que le envió una carta de documento.

Zoe Bogach confirmó que le mandó una carta documento a Manu Ibero, actual participante de Gran Hermano

Qué pasó entre Zoe Bogach y Manuel Ibero

Cuando Zoe ingresó a la edición pasada del reality, todo parecía color de rosas con su novio de dos años, Manuel Ibero. Sin embargo, los problemas surgieron al poco tiempo. En primer lugar, se inició una guerra mediática entre la madre de la joven, Aixa Abasto, y su entonces yerno. Todo explotó tras la filtración de diversos audios acusatorios por parte de la mujer, lo que derivó en una presentación judicial del lado de Manuel. En esos mensajes, Abasto acusaba al joven de ser homofóbico y golpear a su hermano menor por su sexualidad, quien luego salió a desmentirla.

Sin embargo, el conflicto escaló tras la salida de Zoe de la casa de Gran Hermano. Ella siempre se había mostrado fiel a su pareja y hasta contó que tenía un acuerdo recíproco de exclusividad, pero Manuel no lo habría respetado. “Empecé a sospechar por ciertas actitudes, le escribí a una chica que iba a su mismo gimnasio y ella me confirmó que se le había acercado”, relató en una entrevista. Tras exponerlo en Tik Tok, le llegaron miles de mensajes de otras mujeres que contaban experiencias similares, incluso desde el inicio de su relación.

Luego de ponerle un fin a su vínculo, él también la acusó de infidelidad, pero ella lo negó. Tiempo después, en enero del 2026, Zoe reveló entre lágrimas que Manuel ingresaría a la nueva edición del reality. “Siento que la gente no sabe hasta el punto que yo sufrí como para volver a pasar por lo mismo cuando yo estaba dando por finalizado ese ciclo”, comentó. Su angustia no evitó que su ex ingresara al certamen, aunque le cargó una buena porción de antipatía de muchos televidentes.

La reacción de Zoe Bogach al ingreso de su ex novio a Gran hermano generación dorada

Quién es Manuel Ibero Durigon

Manuel nació en Zárate, provincia de Buenos Aires y es un estudiante de Derecho, y de acuerdo con su perfil de LinkedIn, trabajó como pasante en un importante estudio jurídico. Pero para entrar a Gran Hermano, nada de lo que incluya en su CV vale tanto como los de 230 mil seguidores de su cuenta de Instagram.

En su presentación dijo que quería entrar a la casa por dos motivos: primero, contar su propia versión de la historia ya que, según él, Zoe dijo cosas que no eran. Segundo, para “romper con el estereotipo de que si estás trabado no sos inteligente”. Una frase digna de su autopercepción: una persona egocéntrica, soberbia y manipuladora.

La presentación de Manuel Ibero en Gran Hermano 2026

En los primeros días dentro de la casa, Manuel ya generó polémica al hablar de su relación con la exparticipante. “Es hipócrita decir ‘me manipulaba’ si vos lo permitiste”, fue una de las frases que más se viralizaron y generaron repudio. Ante esto, Zoe confirmó que le envió una carta de documento para evitar que hable sobre ella durante el reality.