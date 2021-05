El misterioso guiño de Luciana Salazar a Luis Miguel tras ver el último episodio de la serie

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, que cada fin de semana estrena un nuevo episodio en Netflix, está dando que hablar. Entre las numerosas repercusiones de la producción basada en la vida del cantante apareció un enigmático mensaje de Luciana Salazar, quien sorprendió a sus seguidores en Twitter después de ver el último capítulo.

“Jajaja. Viendo el episodio 5 de la segunda temporada de Luismi y vocaliza con el ruido de la moto, me trajo un lindo recuerdo”, escribió, y de inmediato recibió una ola de comentarios. Sus fans en las redes sociales siguen esperando que la modelo dé una explicación sobre su misteriosa declaración.

Jajaj viendo el episodio 5 de la segunda temporada de Luismi y vocaliza con el ruido de la moto, me trajo un lindo recuerdo 😀 — luciana salazar (@lulipop07) May 11, 2021

Cabe recordar que, tiempo atrás, Salazar contó cómo había conocido al Sol de México. “Fue en una cena que hizo Marley. Éramos varias, éramos un grupo grande, estaban los músicos, estaba él, estábamos todos. Me acuerdo que hubo una charla antes porque él estaba en el Conrad, terminando de hacer un recital”, recordó en Cortá por Lozano (Telefe). Y siguió: “Él estaba en Uruguay, nosotros estábamos en Buenos Aires. Antes de ir nos juntamos todas, y me acuerdo que todas empezaron a decir: ‘Bueno, ¿a vos te gusta? ¿A vos te gusta?’, y yo fui la única que dije sí. A mí realmente me gustaba, a todas las demás supuestamente no les gustaba. Llegó Luis Miguel y todas encima de él y yo la única que estaba atrás”.

En aquella ocasión, también describió: “Es muy anfitrión, le encanta hablar con todo el mundo, le dedicó tiempo a todo el mundo, se sentaba, te charlaba. De él no te habla, le gusta saber más de vos, de tu vida. Fue lindo conocerlo, yo quedé con una buena relación con él y nada”.

