El momento de furia de L-Gante y su novia contra otro automovilista en la ruta: “No sabés lo que nos hizo”

L-Gante, Tamara Báez y su hija Jamaica fueron los protagonistas de una noche que pudo terminar en tragedia. La pareja viajaba en su auto por la Ruta Provincial 7 cuando casi impactan con otro vehículo. A raíz de la repercusión que el hecho tuvo en redes, fue la novia del cantante la que se manfiestó en las redes para comentar -sin dar demasiados detalles- lo sucedido.

En TikTok circuló un video un tanto confuso. Quien lo filmó registró el momento posterior al cruce, cuando todo había pasado y las imágenes mostraron a un Elián rodeado de fanáticos, sacándose fotos y posando para videos. A un costado, la Policía mediando en el asunto; una Tamara enajenada y un auto gris detenido frente a ellos.

El clip muestra mucha euforia y descontrol. La primera parte, entre gritos y poses, solo se puede ver al cantante parado frente a su vehículo. La segunda, sin embargo, captó el momento del estallido de furia. Báez se acercó corriendo al auto que estuvo cerca de impactarlos y empezó a gritar: “¡Dale, bajate la c..! ¡Dale!”. Mientras la Policía intentaba calmarla. Luego L-Gante apareció por detrás, también a los gritos. “¡Así no vas a manejar más apurada! ¡Así no vas a chocar más de lejos!”, exclamó él. “No sabés lo que nos hizo la enferma”, acotó Tamara de fondo.

Pese a que el episodio no quedó esclarecido -y a los intentos de LA NACIÓN de contactarse con los protagonistas- la joven apareció en sus redes sociales para responderle a una seguidora y limitarse a contar con pocas precisiones lo que pasó aquella noche.

“Estás en todo TikTok cuando, no sé si te quisieron chocar o cómo fue, pero amé cómo le dijiste de todo a la vaga”, le escribió una seguidora cuyo nombre no fue dado a conocer. Tamara le sacó screen a ese mensaje y en lugar de responderle directamente a través de los mensajes directos, lo hizo en sus historias haciendo público lo que le había pasado.

“Casi nos choca dos veces y encima, en vez de pedir disculpas, se hacía la loca”, acotó. Por lo que se puede ver en el video, la mujer no salió de su auto para aclarar lo sucedido con la pareja y, rodeada de los fanáticos del cantante, se limitó a comunicarse con la Policía cuando le fue indicado.