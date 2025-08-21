El motivo por el que Gonzalo Heredia y Luciano Castro se pelearon y rompieron una amistad de casi 20 años
Los actores solían ser grandes amigos, incluso compartieron varios éxitos en la televisión y el teatro; sin embargo, no se conocían los motivos del distanciamiento hasta hoy
- 3 minutos de lectura'
Gonzalo Heredia y Luciano Castro compartieron varios éxitos televisivos y teatrales. Aquella relación no solo se tornó laboral, sino que también lograron convertirse en grandes amigos; sin embargo, desde hace un tiempo ya no se frecuentan. Pese a que ninguno de los protagonistas se refirió al respecto, en las últimas horas se conoció el supuesto verdadero motivo de su distanciamiento.
“La distancia, la pelea, se rompió la amistad entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia”, informó Paula Varela este jueves en Intrusos (América TV). Acto seguido, la periodista indicó que la crisis entre los galanes comenzó cuando Castro y Sabrina Rojas confirmaron su separación en medio del éxito de la obra teatral Desnudos.
“Sabrina Rojas justamente tiene que ver con la separación de estos dos amigos”, subrayó y continuó: “¿Qué sucedió? Cuando estaban haciendo esta obra y blanquean su separación, el tema de camarines era muy incómodo, muy raro. Entonces, Luciano esperaba que Gonzalo dijera ‘la corremos a Sabrina de la obra’”
Sin embargo, aquello nunca sucedió. “Luciano dijo que se bajaba de la obra, pero como para ver si Gonzalo reaccionaba y le decía ‘no, gordo, pará, no te bajes vos, vamos a hablar con Sabrina, le vamos a explicar que se baje ella, y nosotros seguimos trabajando’”, señaló.
“Esto que parecía para el afuera muy tranquilo y común, era muy incómodo puertas adentro en el teatro. ¿Y qué pasa? En ese momento que Luciano dice ‘me bajo’, Gonzalo no intercedió para que se quedara él. Y eso a Luciano le molestó, y mucho”, explicó.
En ese sentido, la periodista aclaró que la decisión de Gonzalo en no interferir es porque tanto él como su pareja, Brenda Gandini, son muy amigos también de la conductora de Pasó en América (América TV). “Ella quedó en la obra. Tanto Gonzalo como su mujer, Brenda Gandini, la protegieron, lo dejaron ir a Luciano, y eso le molestó muchísimo. Él esperaba la actitud de un amigo, que lo banquen. Y no fue así”, cerró Varela, al mismo tiempo que indicó que el matrimonio interpretó la postura del actor como un “capricho”.
El lazo entre Gonzalo Heredia y Luciano Castro se inició en 2009 cuando formaron parte de Valientes, la ficción que se emitió en eltrece con 30 puntos de rating y se convirtió en un verdadero hito televisivo. En la exitosa tira, encarnaron a los hermanos Enzo y Leonardo Sosa, respectivamente, un rol que los unió no solo frente a las cámaras, sino también en el plano personal. De hecho, en ese momento se los definía como un “grupo muy unido” en contraste con algunas internas que existían en el elenco.
Así fue que a diez años de ese vínculo, precisamente en 2019, los actores festejaron su cumpleaños juntos y rodeados de su círculo íntimo, en lo que fue un festejo inolvidable y un ejemplo claro de lo que era su amistad.
Además, en todos estos años compartieron salidas y muchas vacaciones en familia, entrevistas y varios proyectos laborales juntos. Sin embargo, aquella estrecha amistad hoy parece ser cosa del pasado.
