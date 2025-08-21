Nico Vázquez y Gimena Accardi ya están divorciados

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez ya se hizo formal en los papeles, luego de que los actores firmaran este jueves por la mañana el acta de divorcio. Según informaron en Intrusos (América TV), llegaron juntos al lugar para concretar la disolución de la sociedad conyugal y dieron así por terminado un matrimonio de casi nueve años y una relación de 18, tras el escándalo que estalló esta semana luego de que la actriz reconociera que había sido infiel.

“Se firmó, se firmó”, exclamó Rodrigo Lussich en el programa de la farándula argentina, donde informaron que ya se había hecho efectivo. En su última aparición pública, Nico había adelantado que se “estaban divorciando”, por lo que la rúbrica de los papeles terminó de concretar ese proceso.

“Confirmado ya firmaron esta mañana, llegaron juntos a firmar, ya está todo arreglado. A partir de ahora, lo que factura Nico, va al bolsillo de Nico; lo que factura Gimena, va al bolsillo de Gimena”, aseguró Paula Varela al dar la primicia. En ese momento, el conductor Adrián Pallares advirtió que este procedimiento legal “lleva tiempo”.

“La disolución de la sociedad conyugal lleva tiempo. Maradona y Claudia se separaron en el 2002 y la disolución salió recién en 2013″, alertó el periodista y explicó que en el caso de los actores recientemente separados también será un proceso lento porque “ellos dos deben ser socios en muchas situaciones, no debe ser sencillo”.

La pareja se casó en 2016 tras varios años juntos (Foto: @nicovazquezok)

Nico y Gimena se casaron por civil en diciembre de 2016 y con una ceremonia íntima en Mar del Plata, donde también tuvieron una fiesta para celebrar el gran paso. En lugar de usar anillos tradicionales, ambos optaron por tatuajes en forma de anillo en sus dedos anulares como símbolo de compromiso. Su relación comenzó en 2007 y tras casi nueve años juntos, formalizaron su unión con el matrimonio.

Ahora, tras 18 años de relación, los actores sellaron el fin de su vínculo en buenos términos. La separación fue anunciada a principios de julio de este año y parecía que era sin ningún escándalo, hasta que finalmente se supo que Gimena Accardi había tenido un affaire con otra persona.

Nicolás Vazquez y Gimena Accardi se casaron en Mar del Plata Cuika Fotos

La decisión de firmar el divorcio fue en común acuerdo, en un proceso “exprés”, sin controversias ni litigios costosos. Según revelaron en el ciclo de América, como existe buena comunicación entre ambos, acordaron una división equitativa de sus bienes: Mientras la actriz conservará la casa familiar en San Isidro (Benavídez), Nicolás, por su parte, se quedará con el departamento en Capital Federal que adquirió este mismo año.

Además, seguirán con la gira teatral de la obra En Otras Palabras, donde también actúa Andrés Gil, quien fue vinculado al escándalo como el posible tercero en discordia. Vázquez afirmó haber perdonado el episodio de infidelidad, por lo que se espera que los próximos meses transcurran con cordialidad en el ámbito laboral, más allá de esta ruptura.