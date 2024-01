escuchar

En las últimas horas, Carolina ‘Pampita’ Ardohain sorprendió con una de sus declaraciones en Rumis, el ciclo de streaming del que forman parte varios famosos que se encuentran pasando sus días en Punta del Este, Uruguay. Como nunca, la modelo se mostró súper descontracturada y reveló un secreto íntimo sobre una de sus exparejas.

Todo comenzó cuando la jurado del Bailando 2023 (América TV) le insistió a Zaira Nara, una de las integrantes del programa, para que contara cuál era el hombre con menor tamaño de los que había estado. Ante la incomodidad, la hermana de Wanda quiso salir airosa de la situación y expresó: “He tenido mucha suerte, todos han sido muy bien agraciados”. Sin embargo, la esposa de Roberto García Moritán la interrumpió y aseguró: “No, todos no”.

Ante la seguridad de la exconductora de El hotel de los famosos (eltrece), su frase no pasó desapercibida y tuvo gran repercusión, por lo que todos comenzaron a indagar quién era el hombre con las que las modelos habían estado en una relación.

En ese sentido, Ángel de Brito habló con Nara en un móvil para LAM (América TV) y le preguntó por la situación. “Hablaron de los hombres que compartieron y mencionaron a uno que no era tan favorecido en ese talento”. Ante esa consulta, desentendida, le contestó: “No sé de qué hablaba, le voy a escribir y le voy a preguntar”.

En 2019 Pampita había dicho sobre Mariano Balcarce: "Estoy muy enamorada, es un bombón" Gerardo Viercovich

A raíz del misterio, varios medios salieron a indagar y descubrieron que las personas que compartieron Carolina y Zaira fueron Pico Mónaco y Mariano Balcarce, un empresario marplatense de bajo perfil y con quien Pampita entabló un romance en el 2019, antes de conocer a su actual marido. Como el extenista quedó descartando en el vivo, los rumores indican que se referían al hombre vinculado al ambiente gastronómico.

Zaira brindó detalles sobre la salud de Wanda Nara

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), la novia de Facundo Pieres se refirió a cómo su hermana mayor transita la leucemia, enfermedad que le diagnosticaron hace seis meses. “Ella está muy bien, se la ve muy bien y por suerte está muy bien”, afirmó.

Pese a que la mediática sigue con su trabajo como lo hacía antes, e incluso logró convertirse en campeona del Bailando con las estrellas Italia (Rai), la noticia impactó a sus allegados, quienes no sabían cómo acompañarla. “Me pegó como a todos, me parece que Wanda es de todos y a todos nos afectó el no saber qué tenía, qué le pasaba”, explicó Zaira.

Y siguió con una sonrisa: “Por suerte hoy está muy bien y está acompañada, está haciendo lo que más le gusta. No te diría que ya está (curada) porque es un tratamiento, pero sí que está pasando un muy buen momento y me pone muy feliz”.

Por otro lado, habló de la enseñanza que la aparición de la enfermedad dejó en la vida de ella y en la de toda la familia: “Uno nunca espera malas noticias de alguien cercano, uno piensa que las noticias malas pasan en el noticiero y nunca le tocan a uno y la verdad que cuando te llega algo cercano decís ‘ah, la p...’, a mí también me puede pasar ese dolor que uno ve en las redes sociales, en la tele...”.

Y concluyó: “Te hace más humano, como que te hace valorar a la familia, valorar los momentos, valorar cuando te enojás por una pavada. Para mí todo este tipo de cosas son como cachetazos que me da la vida que me hacen decir ‘y yo me estaba preocupando por esto...’”.