El nuevo amor de Madonna: Ahlamalik Williams, un bailarín de 26 años

Madonna y su nuevo amigo con derechos

Madonna tiene un nuevo amor. Novio, pareja o simplemente un amigo que la trata con cariño, el caso es que a la eterna diva del pop se la ve feliz en estos últimos días. La cantante ha sido fotografiada en el balcón de un hotel de Miami, donde está dando algunos de los shows de su gira estadounidense, en compañía de su hija Lourdes -de 23 años-, del novio de esta y también de un joven llamado Ahlamalik Williams.

En las imágenes se ve a Williams sujetando a la cantante por la cintura y por los hombros mientras ella sonríe; en otras, es la propia cantante la que le agarra a él por la cintura. También hay una serie de fotografías en las que el joven está fumando en el balcón de la habitación. Según explica el diario británico Daily Mail, aunque no puede verse en las fotografías, Madonna y Ahlamalik también se besaron en ese balcón.

Ahlamalik Williams tiene 26 años y es bailarín y es el nuevo amor de Madonna Crédito: GROSBY GROUP

Ahlamalik Williams tiene 26 años y es bailarín. Los rumores de una posible relación con Madonna, de 61, se remontan a junio, aunque hasta ahora no se les había visto compartiendo tiempo o espacio juntos. Entonces Madonna compartió un video en su perfil de Instagram en el que se la veía haciendo twerking con él. En su perfil de Instagram, Williams tiene enlazado precisamente imágenes de ese video, "God Control", un tema de la cantante dirigido por el cineasta Jonas Åkerlund y en el que él aparece; de hecho, ambos bailan juntos en la pista de una discoteca estilo años setenta. Él suele compartir videos, actuaciones y fotografías de la cantante en su perfil, con más de 81.000 seguidores.

Hace casi seis años que a Madonna no se le conoce una pareja. La última relación seria que se supo que había mantenido fue con el bailarín y modelo Brahim Zaibat, con quien salió entre 2010 -cuando ella tenía 52 años y él 24- y 2013, aproximadamente. En 2014 también se publicaron fotos de ella abrazada a un bailarín llamado Timor Steffens, de 26 años; y en 2017 se habló de una relación con el modelo de origen francés Kevin Sampaio.

La relación más estable de la cantante fue con el director de cine británico Guy Ritchie, con quien se casó en un castillo en Escocia en 2000 tras un par de años de noviazgo y cuya separación se anunció en 2008. Ambos tuvieron un hijo en común, Rocco. En entrevistas posteriores, Ritchie ha hablado de aquella etapa. "No me arrepiento de haberme casado con Madonna, aunque mi vida a su lado fue una telenovela", explicaba en 2011. "Todo fue más rápido en mi carrera gracias a mi matrimonio y también, porque no decirlo, hice más dinero", confesó entonces.

La cantante pasará toda la semana en Miami, donde tiene conciertos programados entre el 14 y el 22 de diciembre. Forman parte de su gira por los Estados Unidos, de la que tuvo que cancelar una parte (los recitales del 30 de noviembre y del 1 y 2 de diciembre en Boston) a causa de unos fuertes dolores. Pero después siguió por Filadelfia, está en Florida y, ya en 2020, llegará a Lisboa, Londres y París.