El osado look con transparencias de Justina Bustos para presentarse en la TV española que generó revuelo

Ya con un nombre construido en su tierra natal, Justina Bustos decidió irse a probar suerte al viejo continente. Una vez allí, comenzó a hacerse lugar entre las celebridades españolas y, actualmente, es parte del elenco de El juego de las llaves, una comedia que llegará a Amazon Prime el 13 de abril. Durante el tour de promoción, fue invitada a un reconocido show de entrevistas para charlar sobre su experiencia. Sin embargo, el look que eligió para la velada se robó la atención y generó un encendido debate en las redes sociales.

El look de Justina Bustos que provocó un revuelo en las redes sociales

La producción de la que forma parte sigue la vida de un grupo de amigos que, sumergidos en la crisis de los cuarenta, deciden incursionar en diversas prácticas sexuales. Una de ellas, es el famoso juego de las llaves -actividad que le dio nombre a la película-, el cual consiste en intercambiar parejas para pasar una noche apasionada sin restricciones. La comedia española da pie a que se debatan diversas temáticas y, entre ellas, se destaca el poliamor.

La actriz cordobesa interpreta a Siena, una milenial que asegura que la monogamia es una enfermedad. Es ella quien propone la actividad lúdica a sus compañeros y quien promueve la experimentación de la sexualidad de manera más libre. Este fue uno de los tópicos que se tocó durante su paso por El hormiguero, el popular talk show español conducido por Pablo Motos. Cuando le preguntaron sobre su experiencia, expresó: “Las veces que estuve en pareja fui súper fiel. Sé hacer una sola cosa bien, no puedo hacer muchas cosas a la vez. Si me dedico a algo, me dedico. Esa es mi respuesta, no sé, si de repente estoy mucho tiempo con una pareja, ahí puede que surja la posibilidad. Puede ser, pero no es mi caso”.

Justina Bustos protagoniza El juego de las llaves, una producción de Amazon Prime amazon prime

Sin embargo, no fue esta opinión la que la ubicó rápidamente entre las tendencias de Twitter, sino un motivo muy diferente: la ropa que eligió para ir al programa. Justina entró al estudio sobre un auto deportivo negro acompañada por sus coestrellas, Eva Ugarte y María Castro. Cuando se bajó y se paró frente a las cámaras, presumió un vestido violeta corto con una sola manga, el hombro descubierto y completamente traslúcido. La delicada tela de su traje dejaba entrever los pezones, detalle que indignó a muchos televidentes quienes no tardaron en acudir a Twitter para criticarla.

Mientras muchos la acusaron de indecente y la calificaron negativamente por mostrar su cuerpo, otros salieron a defenderla. “Da igual lo inteligentes que sean tus respuestas, hoy solo se habla de tus te**s, Justina Bustos. Nada de la película de la que fuiste a hablar. No importa el argumento de la peli, ni las actrices que te acompañaban ¿Cuándo maduraremos de una vez? ¿Tanto asustan unas transparencias?”, se leyó en uno de los mensajes en la red social del pajarito.

Justina Bustos compartió una foto del look que utilizó para ir a Los Mammones en su Instagram instagram

Esta no es la primera vez que la actriz provoca fuertes reacciones en el público por la ropa que usa. Para su visita a Los Mammones (América) en el 2021, eligió un vestido negro al cuerpo cuya tela también dejaba ver lo que había debajo. En esa ocasión, las redes reaccionaron de la misma manera pero ella, totalmente indiferente, nunca hizo ningún comentario al respecto.