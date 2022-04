Angie Balbiani cruzó a una seguidora que la criticó por haber llamado Cósimo a su hijo

Angie Balbiani se cruzó esta semana en las redes sociales con una seguidora que la criticó por haber llamado Cósimo a su hijo de tres meses y medio. En una publicación donde se mostró con el niño, una usuaria le hizo un comentario muy picante. “Los ‘famosos’ hacen un concurso para (ver) quién le pone el nombre más rebuscado y feo a sus hijos?”, preguntó con ironía.

El cruce de Angie Balbiani con una seguidora que la criticó por el nombre que le puso a su segundo hijo Captura @angelesbalbiani

A diferencia de otros casos, Balbiani no se quedó callada y decidió contestarle. “El nombre de mi hijo es hermoso como él. Lo elegimos con su papá que no es ‘famoso’”, aclaró. Sin embargo, la discusión no terminó en ese momento. La perseverante usuaria le retrucó: “Es verdad, si decidiste ponerle ese nombre, entiendo que te gustó, pero no es lindo. Y tu bebé sí es muy bello, no dije lo contrario”.

"A vos no te parece linda": la respuesta contundente de Angie Balbiani a la seguidora que la cuestionó por el nombre que le puso a su hijo Cósimo Instagram @angelesbalbiani

Dispuesta a defender a su pequeño hasta las últimas consecuencias, la columnista de Editando Tele (Net TV) fue tajante y volvió a cruzar a la mujer: “A vos no te parece lindo”. En la misma conversación, otra usuaria intervino y le recomendó a Balbiani que no pierda su tiempo en hacerle frente a las críticas: “No merece ni que le contestes. Que gente irrespetuosa, Dios mío”.

El nacimiento de Cósimo, el segundo hijo de Angie Balbiani

En diciembre de 2021, la amiga de Carolina “Pampita” Ardohain comunicó a través de su cuenta de Instagram que su segundo hijo llegó al mundo. “A las 05:30 rompí bolsa. A las 06:30, ya estaba internada, y una hora después, llegó Cósimo. Le pedí mucho a la vida, y la vida me lo dio todo. Gracias a los médicos que me acompañaron y a todos los que se cruzaron en este camino. A mi amor Juan, el mejor padre para mi hijo. A mi compañero e hijo mayor Benja. A mi familia. Yo pedí regalos. La vida me lo dio todo”.

En junio de 2021, la presentadora del podcast Sin guion anunció que estaba embarazada: “¡Hace 12 semanas recibimos la noticia más linda! Hace tiempo que tenía ganas de contarlo pero esperé el tiempo prudencial”, escribió en ese momento. El padre del pequeño es Juan Ciampi, su pareja desde hace tres años.

Angie Balbiani y Cósimo, su hijo de cuatro meses Instagram @angiebalbiani

La llegada de Cósimo llenó de alegría a la familia, compuesta por Angie, su pareja y Benjamín, su hijo mayor (fruto de su relación con Félix Maglione). A diario, comparte con sus más de 500.000 seguidores de Instagram fotos con los dos pequeños.