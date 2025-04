El padre de Jésica Cirio rompió el silencio y habló sobre la muerte de la medio hermana de la conductora

El viernes 25 de abril se confirmó la muerte de Verónica Mestre, media hermana de Jésica Cirio. Así lo informó Horacio Cirio a través de su cuenta de X. Allí insistió en conocer la verdad sobre el fallecimiento y, en diálogo con El run run del espectáculo (Crónica TV), apuntó contra su hija, atravesada por la detención y procesamiento de su exesposo, Elías Piccirillo, por varios delitos.

Este hecho vuelve a poner en el centro de la atención mediática a la familia Cirio. Una vez más, la modelo no logra despegarse del ojo público. En esta oportunidad, fue su padre quien reapareció en los medios para dar a conocer la historia de Mestre.

Horacio Cirio confirmó la muerte de la medio hermana de Jésica Cirio, Verónica Mestre (Fuente: Captura de imagen)

En un posteo que el hombre hizo hace dos días, señaló: “¿Qué pasó? ¿Por qué nadie me dice nada sobre Verónica? Creo que merecería saber. Igual, trataré de averiguar”. Cabe destacar que Mestre era hija de un matrimonio anterior de Martha Perutich, madre de Jésica y expareja de Horacio. Sin embargo, el hombre la había adoptado como su “hija del corazón” y, según manifestó, le tenía mucho cariño y aprecio.

De acuerdo con la última información disponible, el cuerpo de Mestre fue hallado hace más de una semana en su casa. Todavía se desconocen las causas de su muerte, aunque se presume que fue de manera natural. Por su parte, “Don Cirio”, como se hizo conocido en los medios, recriminó a su familia que nunca le hayan notificado sobre el fallecimiento de su hija del corazón, a pesar de no mantener contacto con su círculo íntimo.

Verónica Mestre habría sido hallada sin vida en su domicilio de Lanús, según dijo Horacio Cirio (Fuente: Captura de imagen/LAM - América TV)

Horacio Cirio: “Es una tragedia”

El padre de la exconductora de La Peña de Morfi (Telefe) fue contundente: “Quiero saber dónde está el cuerpo. Tengo entendido que se murió hace un mes”. Además, explicó que se enteró de la noticia tras hablar con los vecinos de Mestre en Lanús, donde vivía la mujer de 57 años -17 años menor que su hermana Jésica-. “Esto es una tragedia. Yo, por respeto a mi hijastra, me entere de lo que me entere, va a quedar guardado en mi corazón”, reiteró.

Sobre el vínculo entre las hermanas, Cirio contó que era bastante cercano. Incluso, Verónica asistió a los dos casamientos de la modelo, aunque prefería mantenerse alejada de la exposición pública.

Acerca de la relación distante con Jésica y sus otros hijos, Cirio sostuvo: “Ya no tengo esperanzas, pero ahora se va a enterar de lo que estoy hablando y sabe que es cierto, que no soy mala persona. Tal vez no me perdonó la exposición que tuve en la televisión, pero esto es algo muy distinto. La verdad, no sé nada de nadie, de nada”.

Las hermanas Jésica y Verónica eran muy cercanas, según dijo Horacio, Mestre estuvo presente en los dos casamientos de la modelo (Fuente: Captura de imagen/LAM - América TV)

Antes de concluir su diálogo con El run run del espectáculo, Horacio Cirio volvió a apuntar contra su hija, quien —estimó— atraviesa un momento complejo, no solo por la muerte de Mestre, sino también por las causas judiciales que la afectan de cerca. “También está pasando una situación bastante fea, y creo que, pobrecita, mi hija la debe estar pasando muy mal”, indicó.

El frente judicial del exmarido de Cirio

En cuanto a Elías Piccirillo, a principios de abril de 2025 -y a casi un año de haberse casado con Jésica Cirio- fue procesado con prisión preventiva por los delitos de secuestro coactivo, transporte agravado de estupefacientes, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La resolución fue firmada por el juez federal Sebastián Casanello, quien hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Franco Picardi.

En mayo del 2024 Jésica Cirio y Elías Piccirillo se casaron. Ahora él está preso por haber cometido una serie de delitos mientras que la modelo inició el proceso de divorcio AF

Esto sucedió luego de que Piccirillo fuera acusado de implantar droga en el auto de un empresario al que le debía una cifra millonaria. En medio del escándalo, la modelo y conductora decidió avanzar con los trámites de divorcio.