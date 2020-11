Juana Viale mostró su peculiar look para tomar sol

A través de Instagram y con un estilo más informal, Juana Viale le mostró a sus 900.000 seguidores cuál es el look que elige para tomar sol

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2020 • 13:03

Desde que se desató la pandemia provocada por el coronavirus, Juana Viale reemplaza a su abuela, Mirtha Legrand, en su programa, donde suele mostrar despampanantes looks. Sin embargo, través de sus redes sociales, la actriz muestra otra faceta más relajada. De hecho, publicó una imagen en la que se pudo ver cuál es el atuendo que elige para tomar sol.

En una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, Juana se encuentra en su casa, tirada sobre una reposera y tomando sol con una musculosa negra, sombrerodel mismo color y unos anteojos redondos y amarillos.

"So wake me up when it's all over.... #freesoul #freelife #freewomen (Así que despertame cuando esto haya terminado. Alma libre, vida libre, mujer libre)", escribió la nieta de Mirtha Legrand al pie de la foto. La frase forma parte de la letra de la canción "Wake me up" de Avicii.

La foto se volvió viral rápidamente y cosechó más de 18.000 me gusta en su cuenta oficial de Instagram, mientras que cientos de personas comentaron la publicación y destacaron la belleza de la actriz.

Viale suele compartir con sus 900.000 seguidores momentos de su vida diaria fuera de la conducción del programa de su abuela y se la puede ver con un estilo mucho más informal. Hace unos días atrás, sorprendió con una actividad que le sirve para desconectarse en medio de la cuarentena.

"Cambiando caparazón", escribió Viale al pie de una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que se la puede ver realizando tareas de jardinería y apareció concentrada en sus plantas mientras trabajaba con un gran cactus.

En otras imágenes que publicó en sus redes se la puede ver haciendo actividades en el jardín durante su tiempo libre y también comparte habitualmente su pasión por los animales. Por ejemplo, hace unos meses atrás, sorprendió a sus seguidores al presentar a su perra, Tota. "Chapando en cuarentena", escribió Viale junto a una dulce foto con su mascota, con quien atraviesa el confinamiento.

Además de esto, Viale aprovecha sus redes sociales para transmitir su "serie" llamada Recetazas en la que conversa con chefs cocinando en vivo y comparte recetas de cocina.