Juana Viale confesó que reemplazar a su abuela Mirtha Legrand en su programa le generó miedo y ansiedad

Juana Viale se hizo cargo del ciclo televisivo de Mirtha Legrand cuando comenzó la cuarentena por el coronavirus. Desde entonces, la actriz reemplaza a su abuela con toda naturalidad. Sin embargo, Viale contó que tiempo atrás, cuando tuvo que conducir el programa tras un accidente de Legrand, el salto no fue fácil y tuvo miedo al asumir la responsabilidad.

"Cuando hice el programa de la abuela la primera vez, no ahora, sino cuando se quebró, yo estaba viviendo en Chile", relató la conductora. "Estaba con un amigo y me dijo: 'Tu abuela se quebró la pierna, ¿por qué no hacés vos el programa?'. Ay, obvio, quién mejor que yo. Lo llamé a mi hermano y arreglamos".

Nerviosa antes de salir al aire, Juana Viale pensó: "¿Por qué no fui maestra jardinera?" Crédito: Capturas

En ese momento, Nacho comenzó a difundir el reemplazo de Mirtha por Juana y fue entonces cuando la actriz se dio cuenta de la responsabilidad que asumiría. "Al otro día dije que no... Qué hice, qué inconsciente; yo no puedo hacerlo", sostuvo Juana en la última emisión de Almorzando con Mirtha Legrand.

Por la presión de ocupar el lugar de su abuela, Viale contó que sufrió muchos nervios y ansiedad. "Cuando vine acá y tenía que salir... Por suerte, toda mesa de amigos. Le digo Nacho: '¿Vos llamaste a la ambulancia? Porque creo que estoy teniendo un infarto'", recordó, entre risas. "Yo no me siento bien", le dijo Juana a su hermano. "No quería salir, pensaba: '¿Por qué no fui maestra jardinera?'", repasó en el ciclo emitido por América.