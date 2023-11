escuchar

La tapa de los Personajes del Año de la revista Gente es uno de los eventos más esperados para las celebridades argentinas, quienes buscan su mejor atuendo para ser parte del exclusivo grupo seleccionado. Pero, también es caldo de cultivo para el nacimiento de las polémicas que giran alrededor del protagonismo que tienen en la imagen final. Esto habría sido el motivo por el cual Zaira Nara habría decidido no ser parte de la producción. ¿Qué tiene que ver su hermana Wanda en esto?

La tapa de los Personajes del Año se concretó con 93 famosos. El 2 de noviembre, las celebridades fueron convocadas en el hotel Faena Art Center de Puerto Madero por la destacada revista. Si bien todo pareció salir de acuerdo a lo pautado, más tarde se dio a conocer que hubo una ausencia que trajo polémica: Zaira Nara decidió no asistir por no poder ocupar el lugar que quería en la foto.

“Guerra de hermanas, escuchen lo siguiente. Otro año que Zaira falla y no acude a la fiesta de los Personajes del Año. Wanda Nara pidió estar en un banquito en la parte delantera, se sacó la foto antes, junto con (Mauro) Icardi”, reveló Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (eltrece). De esta manera, destacó que la conductora tuvo un trato especial, ya que no estaba en el país para formar parte del evento, pero sí hizo la foto con su esposo, la cual fue luego agregada a la imagen final.

Asimismo, detalló: “Después, llamó Zaira y pidió el mismo lugar que había usado la hermana. Obviamente, no se lo dieron, porque la foto de Wanda ya se había sacado, no podía ocupar el mismo lugar. Al final, Zaira no estuvo presente”. Se trataría de la segunda edición en la que la modelo está invitada al evento y no asiste porque no le dan el lugar que pide.

Sea como sea, esta actitud de Zaira llamó poderosamente la atención debido a la buena relación que mantienen las hermanas. Por el momento, la ausente en la foto no hizo declaraciones al respecto, mientras que Wanda compartió la popular tapa en sus redes sociales.

El nuevo proyecto de Wanda Nara

Luego de debutar como conductora en la televisión argentina en 2022, Wanda Nara se propuso un nuevo desafío laboral: lanzarse a la música. Si bien mantuvo con gran hermetismo este proyecto, a principios de septiembre comenzaron a resonar fuerte los rumores al respecto.

En octubre, Wanda anunció el lanzamiento de “Bad bitch”, su primer single, el cual estará disponible a partir del 8 de noviembre junto a su videclip oficial.

Zaira y Wanda Nara pasaron un fin de semana de solteras en Milán Instagram / zaira.

“Siempre consigo todo lo que quiero. Él me gustó, parece sincero”, canta Wanda en lo que es el adelanto del tema que realizó en Instagram, en medio de la cuenta regresiva.