El percance que sufrió el protagonista de División Palermo: pensó que temblaban las cañerías pero se llevó la sorpresa de su vida

En las redes sociales suceden todo tipo de cosas, muchas de las cuales se vuelven virales. Puede ser una frase, un video, una foto o una situación -aparentemente- “paranormal”. Estas suelen generar, en algunos risa y en otros miedo y desconcierto. Esto fue, precisamente, lo que le sucedió al actor Santiago Korovsky, creador, guionista y protagonista del éxito de Netflix, División Palermo. En su cuenta de Twitter, el actor compartió un episodio que vivió en el baño de su casa: pensó que había un problema con las cañerías, se contactó con el portero del edificio para resolverlo, pero lo que descubrió lo dejó sin palabras.

Korovsky se convirtió en una de las figuras del espectáculo más aclamadas del último tiempo. Su trabajo en El reino (Netflix), donde interpretó al ayudante de la fiscal Roberta Candia (Nancy Duplaá), le valió una gran popularidad que se acrecentó tras el estreno de División Palermo, una de las series argentinas más aclamadas del último tiempo. Sin embargo, él no solo da de qué hablar por su labor en la pantalla chica, sino también por una “situación doméstica” que compartió en su cuenta de Twitter y que no tardó en viralizarse.

El actor compartió la conversación que tuvo con el encargado de su edificio por el ruido en el baño (Foto: Twitter @santikorovsky)

El actor de Casi feliz subió un video a las redes donde se pudo ver la pileta de su baño con las canillas cerradas y su cepillo de dientes dentro de un vaso. Sin embargo, lo curioso no fue la imagen, sino el sonido: un ruido estrepitoso llamó ampliamente la atención, ya que se produjo un temblor en el cuarto. Preocupado, le envió el video al encargado y compartió la conversación con sus seguidores: “¿Cómo estás, Pedro? Está pasando algo raro en mi baño. Me tiembla hasta el cepillo de dientes”.

“¿Sabés si hay una pérdida en el edificio, o cortaron el agua y la prendieron recién o algo así? No para hace un rato”, decían los mensajes que le mandó Santiago al portero. El ruido persistía y él estaba preocupado de que estuviera sucediendo algún problema con las conexiones, el agua o las cañerías, lo que, en caso de empeorar, podría generarle un grave problema en su departamento. Pero nada más lejos de lo que realmente sucedía: cuando descubrió qué generaba ese temblor se quedó sin palabras.

El actor Santiago Korovsky vivió una insólita situación en su baño (TW @santikorovsky)

“Tres horas convencido de que había un problema en la cañería del baño que hacía temblar todo, hasta que me di cuenta de que había dejado el cepillo eléctrico prendido”, escribió el actor en un posteo de Twitter. “Releo mi charla con el portero y confirmo que el que tiene problemas graves soy yo”. Finalmente, dos horas después del primer mensaje, volvió a escribirle al portero de su edificio: “Hola Pedro, se resolvió”.

Santiago Korovsky se volvió viral por la insólita situación que vivió en su baño (Foto: Twitter @santikorovsky)

El tuit no tardó en viralizarse y tuvo 37 mil Me gusta. Incluso los usuarios no dudaron en reírse con el de su insólita situación. “Lo cerraste muy bien. ‘Se resolvió'. Dignísimo”; “Inesperado desenlace”; “¿Los encargados de edificio se llaman todos Pedro? El del mío también es Pedro”. Fueron algunos de los comentarios. También estuvieron quienes lo consolaron relatando sus propias experiencias: “Tranquilo que yo dejé las llaves dentro del departamento 3 veces y el portero me salvó abriendo la puerta con una placa de radiografía. A la tercera la dejó en su despacho de la planta baja para que pueda usarla cuando me pasara”.

