El periodista Guillermo Favale recordó la noche de descontrol que lo llevó a alejarse de las drogas: “Pudo haber muerto alguien”

El periodista Guillermo Favale fue uno de los invitados de este sábado en PH Podemos Hablar (Telefe) y conmovió a los televidentes con un fuerte relato sobre su lucha contra las adicciones. Además, recordó la noche bisagra en la que “pudo haber muerto alguien” y en la que decidió terminar con el consumo, algo que logró sostener hasta el momento, de acuerdo a su testimonio.

En un momento del programa, Andy Kusnetzoff propuso que den un paso al frente quienes hayan convivido con excesos, y lo hicieron Ronnie Arias y el propio Favale, para sorpresa de los presentes. Luego del relato del locutor de radio, el conductor de Argentina en vivo (C5N) admitió: “Hace un tiempo atrás no hubiera dado este paso adelante y no hubiera contado eso, porque nunca lo conté”. Y aclaró: “En realidad, hace poco revelé esta parte de mi historia que para mí es muy dolorosa, que me enfrenta con un costado frágil de mi personalidad”.

Guillermo Favale recordó la noche de descontrol que lo llevó a alejarse de las drogas

Favale explicó que existen dolores que no tienen forma, ni cara, ni nombre y apellido. En definitiva, que no tienen definición y que son difíciles de enfrentar. “A mí la vida me duele un poco más, no sé por qué”, sostuvo el periodista y contó que en algún momento se puso a buscar alguna solución para que las cosas le duelan menos. Ahí fue cuando las drogas aparecieron en su camino. “Durante mucho tiempo me sirvió, no lo tuve en cuenta, no me detuvo nada hasta que después, la vida se encarga de ponerte en tu lugar. Y tuve que recapacitar a los golpes y deconstruirme, como se dice ahora. Comprenderme, saber qué me pasaba, dar vuelta esa historia y convertir eso en algo positivo”, sostuvo.

El conductor de C5N aseguró que ya pudo identificar, después de mucho tiempo, cuál era “el monstruo” que lo acechaba, tal como lo definió, y aseguró que lleva ocho años en una situación de “estabilidad absoluta”. “Una vez que pude identificar ese monstruo, lo otro dejó de ser un problema porque me pude encargar de él. Cualquiera que se enfrente hoy a esta situación, probablemente no puede identificar cuál es su verdadero problema. De hecho, la palabra adicto viene de ahí, del que no puede hablar. Pero a veces no puede hablar porque no conoce su monstruo”, indicó.

Una selfie de Guillermo Favale junto a Andy Kusnetzoff (Foto: Instagram @guillermo_favale)

Kusnetzoff le preguntó cómo ganó la pelea con ese monstruo, y Favale le respondió que con mucho trabajo y con mucho amor. “Cuando entrás en perdedor, cuando se va la suerte, si es que la querés llamar suerte, mucha gente desaparece, y desaparece de manera dramática. Desaparece de una manera en la que cruza la calle, desaparece de una manera en la que no te atiende el teléfono. Y de repente, algunos que vos creías que no te querían, en realidad no se acercaban a vos porque vos no querías que se acerquen, porque vos los echabas solamente porque te decían la verdad, o lo que no querías escuchar. Cuando estás en condiciones de escuchar, terminan siendo las personas que te ayudan a salir de situaciones como estas”, aseguró el periodista.

Después de pasar por grupos de ayuda, psicólogos y psiquiatras que lo impulsaron a mantenerse sobrio durante un tiempo, Favale tocó fondo una noche que pudo haber sido trágica. “Hubo un clic que fue una noche que nunca se la conté a nadie, más que a mi psicólogo, porque pasó de todo”, reveló y relató esa jornada que marcó un antes y un después.

“Empezó a las 20 horas y terminó a las 7 de la mañana. En ese periodo, pasó de todo, de todo, de todo. Cuando volví a mi casa, mis hijos estaban durmiendo con Regina (su ex pareja) en la cama y yo los pasé a su cama. Mientras eso pasaba, recordando yo de dónde venía, lo que había pasado, esa noche pudo haber pasado algo muy grave, dije: ‘Esta es la última vez’ o ‘fue la última vez’. Y fue la última vez”, remarcó. De inmediato llamó a otro psicólogo, que no era el suyo en ese entonces, y le contó su situación. “Nos empezamos a ver todos los días y esa fue la última vez”, insistió.

Guillermo Favale, el conductor de C5N, reveló su pesadillas con las drogas (Foto: Instagram @guillermo_favale)

Andy le pidió más detalles sobre esa noche fatídica, y Favale explicó que hubo desde alcohol y drogas, hasta un auto a máxima velocidad, entre otras cosas. “Es una noche en la que pudo haber muerto alguien, tranquilamente. Empezó como diversión y pasó de todo luego, con un acto de irresponsabilidad de mi parte. Después comprendí que tuve mucha suerte. Muchas personas salen en la portada de los diarios por un segundo de diferencia, o dos, o tres. No pasó, el segundo estuvo a mi favor. Matchpoint, la pelotita hizo en la red así y cayó para el otro lado. Si caía para este lado, hoy no estaba acá, hubiera sido otra la noticia”, sentenció.