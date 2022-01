El picante cruce de El “Pollo” Álvarez con un productor: “Hace diez minutos estás haciendo esta pavada”

Tras siete días aislado ante el positivo en coronavirus, el Pollo Álvarez volvió a estar al frente de Nosotros a la mañana (eltrece). Con mucha energía por su regreso a la pantalla, este viernes mientras recordaba los momentos más emocionantes de su trabajo, vivió un inesperado episodio: su productor lo “retó” en vivo adelante del resto de su compañeros.

Mientras el conductor hablaba sobre el día que Lionel Messi y Rodrigo De Paul se fotografiaron mirando el programa, lo que significó un momento muy emocionante para él, su productor le pidió de forma privada, por “cucaracha”, que avance con los temas pautados para el ciclo.

Los motivos por los que El Pollo Álvarez se ausentó de Nosotros a la mañana instagram.com/polloalvarez

El Pollo Álvarez tuvo un intercambio con su productor instagram.com/polloalvarez

Álvarez escuchaba atento las dirigencias y, con un poco de humor, decidió compartir con la audiencia lo que ocurría: “Me está diciendo el Chino algo importante ‘me encanta que te diviertas, sé que lo necesitás, pero hace diez minutos estás haciendo esta pavada’”, relató entre risas.

Lejos de dejar el tema ahí, repitió al pie de la letra, el resto del pedido que le hizo su productor: “En un rato volvemos, pero no me arruines mi último día laboral. Vamos a seguir con el programa’. Listo. Eso es todo. Ah, y otra cosa que no puedo decir al aire”.

El reclamo del productor de el Pollo

Acto seguido, decidió sacar de escena el gran parlante con el que previamente ponía diversas canciones de cumbia, también dejó una escoba y volvió al centro del estudio para presentar a su compañera. De esta forma acató el pedido y le dio pie a Sol Pérez para que informara acerca de la ola de calor de atraviesa gran parte del país.

Este divertido ida y vuelta entre Álvarez y Alejandro “El Chino” Rey se dio tras el regreso del conductor al ciclo. Durante su aislamiento realizó móviles en vivo, en los cuales informaba sobre los síntomas que presentaba. Además, mostró la intimidad del cuarto de su cada donde se instaló al recibir el positivo. Esto fue una medida que tomaron junto a su esposa Tefi Russo y la hija de ella, que no se contagiaron de la enfermedad.

Pero también, durante aquellos días mediante su cuenta de Instagram creó un segmento llamado “Qué hay detrás de la puerta”, donde relataba el momento en el que le llegaba a su habitación la comida que le preparaba cada día la reconocida cocinera. De esta forma, sus seguidores esperaban conocer cuál era el delicioso menú, siempre caracterizado por una gran variedad de colores y nutrientes. Todo era minuciosamente ideado por Russo para colaborar en la recuperación de su marido.

Las bandejitas que Tefi Russo le preparó a su marido, el Pollo Álvarez

Tal fue el alcance de esta sección que, tras recibir el alta, el periodista reflexionó: “Más allá de que obviamente yo lo disfruté y Tefi me hizo más fácil el aislamiento, se armó algo muy lindo que le mandan a ella y me mandan a mí, de gente que le pone un poquito más de amor a su bandeja o a lo que le deja al otro aislado. Es muy lindo, nos gusta y por eso lo compartimos”.