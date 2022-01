Preocupa la salud de Lia Crucet: ahora dio positivo de Coronavirus

Lía Crucet atraviesa desde hace tiempo serios problemas de salud. A la demencia frontotemporal que padece ahora se le sumó un cuadro de coronavirus, aunque los síntomas que muestra son leves.

Lo contó Tony Salatino, su pareja, que hace unas semanas comunicó que había tenido que internar a la cantante tropical. “No tuve otra alternativa. Fue la recomendación que me dio el psiquiatra, porque esto ya no tiene retorno”. Durante 2012 a Crucet le diagnosticaron cáncer de útero y fue sometida a un tratamiento de recuperación. En junio del año pasado, circuló un video que generó gran preocupación entre sus fans, ya que se la vio desmejorada y con 60 kilos menos. “Hola, amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando y voy a salir de esta. Los amo, un beso grande para todos”, había declarado.

El video causó la indignación de su hija Karina, quien acusó a Tony Salatino, actual marido de la cantante, de exponerla innecesariamente. “¿Hacía falta que el marido publique un video exponiendo a mi mamá así?”, cuestionó en sus historias de Instagram. Luego, afirmó: “Mi mamá ya no puede y no debe trabajar más”.

En una entrevista para Intrusos (América) desde su casa en Mar del Plata, Salatino relató: “Lía por ahora está bien, gracias a Dios está bien”. Tras el pedido de Adrián Pallares, Salatino explicó cuál es el diagnóstico médico de Crucet. “Es una enfermedad que con el tiempo va cambiando y ahora están tratando de mantenerla así como está, 40 o 50 años no sé, hasta que Dios la ayude. A mí y a ella”, expresó.

Por su parte, Rodrigo Lussich trajo a colación el video que fue publicado el 13 de junio en la cuenta oficial de Twitter de la cantante. El coconductor de Intrusos le consultó cómo se filmó y remarcó que tanto Karina Crucet -cuyo nombre real es Adriana Karina Ramos- como sus hijas están en contra de que se difunda su estado de salud. “Estoy indignado con ella”, respondió Salatino. “Cuando Lía tuvo cáncer hizo lo mismo, dijo que yo la mandé a trabajar y eso son todas mentiras. Yo siempre me guié por lo que dicen los médicos. Lía le pidió al médico si podía trabajar y el médico me dijo que sí para que se despejara de la terapia, de los tratamientos”.

Y agregó: “Nunca nadie me dijo que padece esquizofrenia. Que me muestre un papel, un diagnóstico de un psiquiatra que lo diga. Ella padece demencia senil”. Tras negar que su esposa esté en condiciones de trabajar, la panelista Virginia Gallardo volvió a preguntarle sobre el polémico video y él reafirmó que fue decisión de ella. “Tengo testigos. Ella insistía: ‘Estoy entrecasa. ¡Qué me importa!’”, explicó. Por último, Salatino manifestó que Karina pudo hablar con su madre sin ningún impedimento: “Llamó el miércoles y Lía le dijo: ‘Hija, te amo’”.

El año pasado, su hija dio más detalles de la salud de Lía. “Su esposo iba a ver si SADAIC podía cubrir el geriátrico. Yo pedí que la trasladaran para acá, porque está en Mar del Plata. Pero Toni parece que no quiere. Él tampoco está en condiciones de cuidarla. A veces está muy volado y me confunde con mi hija. Lía reconoce algunas cosas, pero ya está. Si la ven no es la misma que vimos en otro momento”.