Christian Petersen y Mauricio Asta saben que sus cruces al aire se traducen en puntos de rating. La fórmula volvió a funcionar ayer cuando el jurado histórico de "El gran premio de la cocina" comparó las especialidades gastronómicas y aseguró que la pastelería es más fácil que la cocina salada. Asta, ofendido, pero con una sonrisa en los labios, le contestó: "Callate, aparato".

El pasado lunes 27 de abril el experto pastelero se incorporó como tercer jurado del programa de cocina que se emite por Canal Trece todas las tardes de lunes a viernes. Conducido por Carina Zampini, el staff se completa con la cocinera Felicitas Pizarro.

Desde el primer día, Petersen y Asta formaron una pareja de amor y odio . "Convengamos que el jueves dulce es el más simple de la semana . Te dan recetas, pasa Mauri una hora y media a darte consejos, no son tan complicadas. Hoy es el día más fácil, así que yo voy a subir la vara", dijo Petersen ayer apenas comenzó el programa como para ir caldeando el ambiente.

Al segundo, Carina Zampini pateó la pelota que le pasó su compañero y preguntó con inocencia: "¿la pastelería es más fácil y más simple que la cocina salada?" . "Sin ninguna duda", aseguró Petersen, "vos vas a una escuela de cocina y si te va mal, qué hacés, te pasás a pastelería. Tenés las recetas, los moldes y 1500 millones de videos. Igual no es el caso de Mauri", continuó el jurado esperando la respuesta del pastelero que hasta ese momento se había mantenido en silencio.

Su respuesta fue contundente: "Callate, aparato" , le dijo. Zampini, irónica una vez más, indagó a Asta y le preguntó: "Mauri, ¿vos arrancaste por la cocina salada y como te fue mal te dedicaste a la pastelería?". El pastelero se confesó enseguida: "en la segunda clase tuve que deshuesar un pollo y dije venga, pastelería ".

"Me recibí de cocinero pero no es lo que más me agrada. Con el ego que tienen los cocineros , ¿cómo hacen cuando se dan cuenta de que la pastelería no les sale bien? Dicen que es una actividad de chicas", continuó Mauricio con una indirecta para Petersen que no se achicó y aseguró que la pastelería se le da muy bien . "¿Sabías que la pastelería la crearon cocineros antes de que se separa la cocina en dulce y salada?", preguntó.

Fue el momento en el que Mauricio Asta aflojó y dio por terminada la discusión : "Ponele que haya sido creada por cocineros. Lo que tiene de especial es que tenés que seguir un paso a paso que requiere de conocer una técnica que tal vez es lo mismo que tirar un bife a la plancha".