El polémico chat de los vecinos del Chateau Libertador contra Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan una guerra que pareciera no tener fin, al menos desde el día en el que el futbolista decidió blanquear su romance con María Eugenia ‘la China’ Suárez, a quien la mediática prefiere lejos de Francesca e Isabella, las dos hijas que tuvo con quien fue su marido durante nueve años. El escándalo entre ambos caló hondo el viernes 27 de junio, cuando el delantero del Galatasaray fue al edificio Chateau Libertador en busca de las pequeñas luego de que la Justicia determinara que tenía que pasar siete días con ellas, pero todo terminó en polémica: intervención policial, trabajadora social y presencia del personal de Salud Mental del SAME. En medio de la situación, los vecinos de la mediática descargaron su furia en un grupo de WhatsApp y los mensajes no tardaron en salir a la luz.

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin (Foto: Instagram @wanda_nara @mauroicardi)

“Vecinos Chateau” es el nombre del chat que los propietarios de los departamentos ubicados en el lujoso complejo utilizan para estar atentos a distintas cuestiones, pero dados los hechos de los últimos días, lo utilizaron como medio de descarga.

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron el viernes 27 de junio un nuevo escándalo en el Chateau Libertador (Foto: Captura TV)

La información fue brindada este lunes 30 de junio en DDM (América TV), ciclo al que asistió Mami Jacky, la famosa vecina de la empresaria de cosméticos, quien mencionó que aquel día “se escuchaban gritos”. Acto seguido, el periodista Santiago Sposato relató la conversación del grupo donde los vecinos expresaron su malestar. “Hola, buenos días. Les cuento que llamé a la administración por un tema particular y también pedí explicaciones por el vergonzoso episodio del día viernes. Yo, como propietario y toda mi familia, no nos vamos a hacer cargo de las horas extras del jefe de seguridad, ya que me confirmaron que las horas de este personal las pagamos todos”, leyó.

Y continuó: “Ya pedí explicaciones por escrito y liquidación de horas; y otro tema, es una vergüenza que no pueda entrar y salir de mi casa con privacidad”. Acto seguido, Sposato añadió que “el 99 por ciento de los chats de los vecinos eran contra los periodistas” y señaló que en la conversación, como está Nora Colosimo, la madre de la conductora, se cuidan de hablar mal de Wanda.

Algunos de los mensajes que dejaron los vecinos en el chat (Foto: CapturaTV)

El panelista siguió con un mensaje de una mujer, que apuntó contra la exposición que tiene Nara: “Chicas, es peligroso además. Ni ustedes ni yo somos mediáticas. No me interesa que nadie sepa cómo vivimos, con tanta gente muriéndose de hambre. Es una exposición innecesaria para todos… y encima por algo tan triste. La vecina, que esté mandando fotos del edificio… sin palabras”.

Mami Jacky se refirió al enojo de los vecinos del Chateau (Foto: Captura TV)

Por su parte, Mami Jacky respondió si se había cruzado con vecinos enojados por la situación y opinó sobre el propietario que tuvo un gesto violento con uno de los periodistas que se encontraban en las inmediaciones del lugar. “El vecino violento sí le daba una mala imagen porque yo tengo buena onda con todos los movileros, sinceramente... Hay gente que se come el mundo y este se come a los periodistas evidentemente porque bajó con todo y nos hace quedar mal. Yo creo que ese es el punto, no somos todos como ese chico que tiene menos de 30 años y que bajó a ningunear la profesión de ustedes. Eso no me gustó”, lanzó.