La reacción de la China Suárez cuando un hincha de River se tatuó su nombre y le hizo una promesa: “Mi amor platónico”

Así como María Eugenia ‘la China’ Suárez es fanática de los tatuajes — tiene más de diez — hay personas que la llevan a ella en la piel. Esta semana se viralizó un video de un hincha argentino que viajó a los Estados Unidos para alentar a River en el Mundial de Clubes y tenía un tatuaje en honor, puesto que ella es su “amor platónico”. El joven hizo una promesa si su equipo ganaba y la historia llegó a oídos de la ex Casi Ángeles. Ella, que también lleva con orgullo la camiseta roja y blanca, tuvo una reacción que no pasó inadvertida.

Un hincha de River, que el miércoles estuvo en Seattle para alentar a su equipo en el partido contra Inter por la tercera fecha del grupo D del Mundial de Clubes, le mostró a TNT Sports su tatuaje en honor a la actriz. En el antebrazo derecho, llevaba tatuado, “China Suárez” en letra imprenta con un corazón rojo.

“Es el amor de mi vida, mi amor platónico y me la tatué, después de Madrid”, dijo el fan, dando cuenta que se hizo el diseño después del 9 de diciembre de 2018, cuando River ganó la Copa Libertadores tras vencer a Boca en el estadio Santiago Bernabéu.

Pero, eso no fue todo porque también hizo una promesa si su equipo ganaba el Mundial de Clubes: “Si gana River me voy a Turquía a buscarla”. Al escucharlo, la entrevistadora le preguntó si no iba a borrarse el tatuaje si el resultado era el esperado, pero él lo negó y le aseguró que el tatuaje se quedaba: “No, si ella es de River, ella es lo mejor que hay”.

Un hincha de River se tatuó el nombre de La China Suárez en el antebrazo (Foto: Captura de video / Instagram @tntsportsar)

Sus declaraciones llegaron a oídos de la protagonista de Linda, quien no dudó en reaccionar. Además de ponerle “Me Gusta” al posteo, compartió el video en sus historias de Instagram y agregó emojis de tres caritas llorando de risas y un par de manos formando un corazón.

La China Suárez compartió el video en sus redes sociales (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Sin embargo, y a pesar de sus buenas intenciones, no será posible cumplir la promesa porque River quedó eliminado de la competencia de la FIFA. El miércoles los dirigidos por Marcelo Gallardo se midieron ante Inter en el Lumen Field de Seattle y perdieron 2-0. Además, terminaron el partido con nueve jugadores, tras las tarjetas rojas que recibieron Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Sus chances de pasar a octavos de final se diluyeron cuando, en el mismo grupo, Monterrey le ganó 4-0 a Urawa Red. El equipo italiano y el mexicano pasaron de ronda, y el argentino quedó eliminado.

Esta no es la primera vez que la actriz da que hablar por cuestiones de tatuajes. Hace un par de meses se supo que se tatuó un “43″ en la cadera, número que usa Franco Colapinto para correr en la Fórmula 1. Cabe recordar que en noviembre del año pasado, la actriz y el piloto fueron captados caminando juntos por las calles de Madrid. “Colapinto, cuando vio la foto que le mandó, se asustó. Se habían visto dos veces. Todo muy normal”, indicó Yanina Latorre, quien fue la que mostró la foto de Suárez con su tatuaje. Finalmente, y después de todo el revuelo, decidió tapárselo con el diseño de una corona.