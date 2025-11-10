En el contexto de la controversia generada por una presentación judicial de su hija Juanita, Marcelo Tinelli se comunicó este lunes 10 de noviembre con el nuevo programa de Moria Casán. El conductor, quien se ausentó de su ciclo de streaming en Carnaval el martes y jueves pasados, envió un mensaje de voz para detallar los motivos de su actual distancia de la exposición mediática, en un momento marcado por disputas internas y un complejo presente económico.

Qué dijo Marcelo Tinelli en medio del escándalo familiar por la denuncia de Juanita

El empresario y figura televisiva explicó su decisión de mantenerse alejado de los medios a través de un breve audio enviado a Moria Casán para el estreno de su programa La mañana con Moria, emitido por eltrece. En el mensaje, Tinelli fue conciso sobre su estrategia personal frente a la situación actual que involucra a su círculo íntimo.

"Quiero en este momento cuidarme un poco de no aparecer", fue el mensaje de Marcelo Tinelli en relación a la denuncia de Juanita

“Quiero en este momento cuidarme un poco de no aparecer y generar cosas peores”, afirmó el conductor con voz calma. Sin ofrecer más detalles sobre su día a día o la denuncia que involucra a su hija menor, cerró su comunicación con una expresión de optimismo. “Confío en que va a estar todo bien”, completó. Su ausencia en las últimas emisiones de su programa había generado múltiples especulaciones.

Qué agregó Soledad Aquino sobre el escándalo

Soledad Aquino, primera esposa del conductor y madre de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria, también participó en el estreno del ciclo. Allí explicó los motivos de su intervención pública en el conflicto. Aquino había publicado un duro posteo en su cuenta de Instagram contra Paula Robles, madre de Juanita, y además cuestionó la veracidad de la denuncia en una nota con el programa Intrusos (América TV).

Soledad Aquino aseguró que la denuncia de Juanita fue un invento "para llamar la atención" Collage

“No le creo; lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca recibió un llamado, ni la amenazaron de muerte”, había asegurado en esa oportunidad. Consultada por Moria sobre su incredulidad, Aquino justificó su reacción. “Como madre contengo mucho a mis hijas. Ya son grandes y hablo todo con ellas”, relató y añadió que las vio afectadas por la situación. “Me calenté. Te tocan a tus hijos y sos una leona”, sentenció.

Amenazas del pasado y la situación económica del conductor

Sin profundizar en el episodio actual de Juanita, Aquino reveló que vivió una experiencia similar cuando estaba casada con Tinelli. “Es muy groso que te llamen, no es una pavada. Yo me acuerdo cuando las chicas eran chicas tuvimos unas amenazas con Marce y tuvimos custodia. Un horror. Es horrible vivir así”, recordó.

"Lo vi triste, lo vi con los ojos llorosos y no me gusta verlo así", expresó Aquino sobre Tinelli Captura de video

En ese punto, Moria Casán rememoró una confesión que Tinelli le hizo antes de una edición del Bailando. La conductora mencionó que los problemas económicos del empresario podrían estar vinculados a su separación de Paula Robles. “Por una razón de no llegar a un acuerdo económico con Paula Robles, empieza a hacer sociedad con una gente con la que empezó a tener problemas”, evocó Casán.

Aquino, sin embargo, evitó confirmar esta versión. “Yo con Milett me llevo bárbaro. Y con Guille (Valdés) también. A Pau no la conozco tanto, y tampoco me meto en los problemas de Marcelo”, se distanció.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.