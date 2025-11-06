El polémico posteo de Soledad Aquino para defender a Marcelo Tinelli y la inesperada reacción de Cande Tinelli

La familia Tinelli vuelve a estar en el centro de la escena mediática. A pocos días de que Juanita Tinelli denunciara amenazas y cuestionara públicamente a su padre, Soledad Aquino, exesposa de Marcelo Tinelli y madre de Micaela y Candelaria, sorprendió al publicar un mensaje en defensa del conductor. Su posteo, breve, pero contundente, provocó una ola de reacciones y puso nuevamente bajo la lupa los conflictos internos del clan.

Desde su cuenta de Instagram, Aquino compartió una foto en blanco y negro de los años en que era pareja de Tinelli, junto a sus hijas pequeñas, y acompañó la imagen con un texto que rápidamente se viralizó: “Creo, Marce querido, que esto tiene que tener un fin. Te conozco hace 40 años, toda una vida. Deseo que disfrutes. Sos un amor y la gente te está haciendo mierda porque hay mucha gente muy, muy mala y enferma. Besos, te quiero con mi corazón”.

El posteo de Soledad Aquino en redes sociales y la llamativa respuesta de Candelaria Tinelli (Foto: Instagram @m.soledadaquino)

Entre los cientos de comentarios que recibió el posteo, hubo uno que no pasó desapercibido, el de Candelaria Tinelli, quien decidió responder con una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia otras exparejas del conductor y sus respectivos hijos. “La única ex que no se quedó con nada, y aun así lo sigue apoyando. Sos única, mamá”, lanzó.

Su comentario desató una ola de repercusiones y volvió a poner sobre la mesa las diferencias entre las integrantes del entorno familiar. “Aguante Paula, sos la mejor”, escribió un usuario; mientras que otro la defenestró al decir: “Ayer confirmaron en el programa de Karina Mazzocco que sos la única de las ex de Tinelli que aún la sigue manteniendo económicamente, obvio que vas a bancarlo”.

Soledad Aquino le imploró a su exmarido salir de la "locura mediática" en la que se encuentra (Foto: Instagram @m.soledadaquino)

Candelaria Tinelli también se ubicó en el centro de los cuestionamientos, ya que muchos la señalaron como “mala hermana” por desquitarse públicamente con Juana. “Paula Robles es una excelente persona, que feo que hables mal de las madres de tus hermanos. Tantos tatuajes, tanta niña malcriada, anda a trabajar”, escribió una usuaria; a lo que otra sumó: “¡No tenés vergüenza! ¡A vos no se te ve demasiado estresada! Vos y tu hermana se beneficiaron siempre por ser las hijas de...“.

Otro detalle que no pasó desapercibido es que este 6 de noviembre, Cande Tinelli cumplió 35 años de edad. Si bien recibió mensajes de gran cantidad de amigos y familiares, este año su hermana menor no hizo ninguna mención sobre el tema. En cambio, Micaela le hizo un emotivo posteo en el que le recordó su cariño incondicional. “Feliz cumpleaños a mi persona favorita. Mi otra mitad. Te amo infinitamente”, escribió.

El posteo de Mica Tinelli en el día del cumpleaños de Candelaria (Foto: Instagram @candelariatinelli)

A estas dulces palabras, Lele, como le dicen cariñosamente a Candelaria su círculo íntimo, le respondió: “Lo que te amo no tiene sentido. (Aunque ojota, mamá ayer me contó que le pegabas a la panza cuando yo estaba dentro)”.

Mica Tinelli compartió una tierna imagen de su infancia junto a Candelaria (Foto: Instagram @candelariatinelli)

A los pocos minutos, Micaela volvió a desempolvar otra imagen de su niñez y le dijo: “Tu felicidad va a ser siempre la mía”. Con esas palabras dio a entender que no existen rivalidades entre ellas.