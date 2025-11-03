Qué hay detrás del conflicto entre Marcelo Tinelli y su hija Juanita

Juanita Tinelli, la hija menor del conductor Marcelo Tinelli, hizo público un mensaje en redes sociales donde relata amenazas y cuestiona algunas decisiones de su padre. La joven, de 22 años, solicitó un botón antipánico como medida de protección. El posteo generó una rápida respuesta del conductor, quien expresó su apoyo a su hija y anunció que investiga lo sucedido.

El mensaje de Juanita Tinelli en Instagram

La publicación de Juanita Tinelli consta de un extenso texto dividido en dos imágenes, donde la joven explica que su silencio se debía al miedo y a la lealtad hacia su familia. "Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra“, escribió.

El descargo de Juanita Tinelli en sus redes (Fuente: @juanittinelli1)

Juanita relata haber vivido una situación límite tras ser amenazada. “Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho“.

La joven modelo cuestionó directamente a Marcelo Tinelli y las decisiones que tomó. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad“.

A pesar de las diferencias que señaló en su posteo, Juanita expresó su amor por su padre. “Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco“.

Juana Tinelli cuestionó a Marcelo Tinelli (Foto: Instagram @juanitinelli1)

Según trascendió, Juanita Tinelli solicitó un botón antipánico el pasado jueves 30 de octubre ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires como medida de protección personal.

El pedido de Juana Tinelli a la Justicia tras las amenazas recibidas

El mensaje final de Juanita Tinelli

La jovene anticipó a las posibles críticas que su mensaje podía generar. “Soy consciente de que mis palabras pueden generar reacciones, incluso dolor en las personas más cercanas a mí. No busco odio, ni comprensión total. Hablo porque necesito hacerlo, porque guardar silencio ya no es opción“, afirmó.

El posteo de Juanita Tinelli (Fuente: @juanittinelli1)

Además, recordó un consejo de su padre: "Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande, el aprendizaje y hasta cierto punto lo que uno realmente es. Y hoy se lo agradezco porque entiendo que tenía razón. Porque detrás de este miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir. Y sí, al tener exposición, te da miedo equivocarte. Pero siento que para crecer y lograr tus objetivos, hay que equivocarse, de esa forma los lográs”.

La reacción de Marcelo Tinelli

El conductor respondió al posteo de su hija a través de sus historias de Instagram. “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos“, escribió.

La reacción de Tinelli tras el posteo de su hija @marcelotinelli

El conductor aseguró que trabaja para esclarecer lo sucedido. “Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables“. Tinelli pidió respeto por la intimidad familiar. ”Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber se los voy a comunicar“.

Finalmente, Tinelli compartió una foto junto a su hija con el mensaje: “Te amo siempre, mi Pebe. Con toda mi alma”.

